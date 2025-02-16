美國隊長演化全攻略　七集電影戰力分析、擊敗昔日自己場面最經典

Marvel最新一部超級英雄電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World，下稱《美國隊長4》），由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機，電影在2月12日搶先於美國上映。作為《美國隊長》系列第四部作品，雖然原美國隊長Steve Rogers已從《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡正式畢業，然而亦重新掀起翻睇美隊的熱潮，以下為大家整理美國隊長演化史，即睇首位復仇者七部登場作品中，戰力與裝備的進化歷程！

隨《美國隊長4：勇敢新世界》上映，掀起粉絲一股翻看元祖美國隊長電影的風潮。（《美國隊長2》電影劇照）

《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）

在美國隊長首次登場的電影《美國隊長：復仇者先鋒》中，劇情背景正值第二次世界大戰，當時Steve Rogers為了對抗納粹德軍旗下的Hydra軍團，接受超能血清改造強化成超級士兵之餘，直接上前線應戰。美國隊長當年的制服採復古軍事風格，配備標誌性藍白紅相間的圓盾外，亦罕有使用手槍、步槍及手榴彈等攻擊性武器，此後美國隊長幾乎沒有使用任何武器，直至《復仇者聯盟4：終局之戰》。初上戰場的美國隊長已經擁有相當高強的戰鬥能力，除了以一敵多的搏擊技能外，亦擅長在電單車上追截攻擊，亦曾使用手榴彈毀滅敵人的坦克，能力相當全方位。

美國隊長登場時正值第二次世界大戰。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

美國隊長一開始的制服較貼近軍服。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

美國隊長後來才有正式的制服，似乎由復古軍服改良而成。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

美國隊長在第一集時極罕有使用槍械，此後美隊基本上沒有配備武器。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

美國隊長由出場開始已經會駕駛電單車。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

《復仇者聯盟》（Avengers）

在美國隊長「解凍」復出後，第一戰便參與《復仇者聯盟》對抗洛基（Loki）為首的外星大軍。美國隊長雖然對抗更高層次的敵人，但裝備卻還原基本步，僅穿上漫畫風格的制服，配備盾牌戰鬥，沒有使用武器。然而沒有武器的美國隊長戰鬥力亦不容小覷，美隊單靠盾牌便能夠抵擋洛基權杖的攻擊；在雷神與鐵甲奇俠混戰期間，負責調停的美隊亦能單憑盾牌抵禦兩位超級英雄夾擊，甚至在擋下雷神全力一鎚後成功停止內鬥。

美國隊長在實際戰力上，其實未有發揮太大作用。（《復仇者聯盟》電影劇照）

美國隊長在實際戰力上，其實未有發揮太大作用。（《復仇者聯盟》電影劇照）

美國隊長憑盾牌擋下洛基的攻擊。（《復仇者聯盟》電影劇照）

美國隊長亦與雷神、鐵甲奇俠算是「打成平手」，調停兩強之間的戰鬥。（《復仇者聯盟》電影劇照）

《美國隊長2》（Captain America：The Winter Soldier）

在《美國隊長2》劇情中，美隊除了制服改為較現代的設計外，在盾牌、電單車等裝備上並沒有太大進步。然而美國隊長單憑超能力與盾牌，不僅能夠與配備槍械短刀等武器的寒冬戰士打成平手，更在發現Hydra滲透神盾局，決定撤退期間，用盾牌獨力擊落攔截的零式戰機！而美國隊長使用盾牌的技巧亦明顯有所提升，不僅能夠以盾作刀切斷升降機的鋼纜，從高空墮地時亦以盾牌卸去撞擊力，以技巧彌補裝備上的不足。

美國隊長對戰使用短刀與槍械的寒冬戰士時，亦僅用盾牌戰鬥。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長對戰使用短刀與槍械的寒冬戰士時，亦僅用盾牌戰鬥。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長對戰使用短刀與槍械的寒冬戰士時，亦僅用盾牌戰鬥。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長對戰使用短刀與槍械的寒冬戰士時，亦僅用盾牌戰鬥。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長憑一人一盾打倒一眾Hydra滲透的探員，期後亦以盾為刀割斷電梯纜索。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長亦憑一人之力擊落零式戰機。（《美國隊長2》電影劇照）

《復仇者聯盟2：奧創紀元）（Avengers：Age of Ultron）

及至《復仇者聯盟2：奧創紀元》，美國隊長作為復仇者的領軍人物，在火力未如鐵甲奇俠與雷神一樣作出貢獻，然而在裝備上終於有所增值。美國隊長的「回力盾」一直被觀眾粉絲所詬病，認為違反物理定律，於是美國隊長便在新一集安裝「磁力裝置」，脫手使出飛盾技能後亦能夠「物歸原主」。同時美國隊長亦與雷神發展出組合技，讓美隊以盾牌指定方位，雷神則以鎚重擊盾牌，散發出的衝擊波足以擊倒所有敵人甚至裝甲車，算為美隊在克敵上作出些微貢獻。

美國隊長在戰力上未有發揮太大作用，主要負責指揮及救人。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）

美國隊長用盾牌其實未能傷到奧創。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）

美國隊長唯一與雷神的組合技，能夠借雷神之力擊倒敵人。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）

《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）

在眾多超級英雄首次登場的《美國隊長3：英雄內戰》中，美國隊長在裝備上完全未有升級，然而卻憑搏擊技巧、飛盾等招式力敵黑豹、蜘蛛俠等超級英雄。在結局與鐵甲奇俠單打獨鬥期間，雖然美隊的拳盾搏擊組合技經過Friday的分析後被破解，然而美國隊長護友心切下，仍以盾牌力克鐵甲奇俠，直接打碎Tony Stark的頭盔面具及心口的反應爐心臟，戰力在絕境下又再大大提高！

美國隊長算是以一人之力與黑豹打成平手。（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

美國隊長亦打低初出矛蘆的蜘蛛俠。（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

美國隊長最後打低鐵甲奇俠。（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）

在《復仇者聯盟3：無限之戰》裡重新登場的美國隊長，全黑色制服與長髮造型明顯令觀眾耳目一新。雖然美國隊長在第三集結尾棄盾，但在戰鬥關鍵時刻，亦從黑豹手上獲得一對新汎合金雙盾，在瓦平達一役對抗Thanos的大軍入侵時，不時以雙盾作拳套打敗對手，搏擊技與此前分別甚大。同時在最後嘗試制止Thanos的一刻，美隊赤手空拳撐開Thanos手掌，嘗試以一己之力對抗泰坦巨人，雖然最後失敗但亦足顯戰鬥力的提升。值得一提的場面，是美國隊長於蘇格蘭愛丁堡裡重新出場時，雖然赤手空拳上陣，但在Thanos手下單手接戟再投擲的一幕，仍充分表現出美隊的戰鬥技巧。

美國隊長以長髮及全黑色制服登場，形象相當新鮮。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

美國隊長在電影開首時力戰Thanos手下一幕，將長戟一接一投，相當有型！（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

美國隊長亦在結尾戰鬥中換成汎合金雙盾。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

美國隊長雙手撐開Thanos手掌的一幕，大家應該有印象。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）

到美國隊長「畢業」的重要作品《復仇者聯盟4：終局之戰》，美國隊長從Tony Stark手上重新獲得原裝盾牌，「物歸原主」讓造型得以重組，固然令粉絲滿足。在時光倒流期間，美國隊長持盾與昔日的自己單打獨鬥，雖然一度被自己的鎖技壓制，但應變之下名符其實「今天的我打倒昨天的我」，絕對證明美國隊長在幾集《復仇者聯盟》之間，能力的確有所進步及成長。

美國隊長從Tony Stark手上取回圓盾。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

美國隊長與昔日的自己對打，所有粉絲都會記得！（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

美國隊長力戰之下證明自己比昔日更強。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

美國隊長一度被昔日的自己以鎖技壓制。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

最後對戰Thanos大軍一役，美國隊長終於提起雷神鎚Mjolnir、獲得雷神神力的一刻，亦成為劇情最高潮的一幕。美國隊長同時以Mjolnir及盾牌獨戰Thanos，一度以鎚盾組合技及雷神神力佔上風，可惜在Thanos力戰之下，仍以大刀劈碎盾牌告終。然而美國隊長終於「應驗預言」使用Mjolnir，加上能夠短暫與Thanos單打獨鬥，足以證明美隊戰力在《復仇者聯盟4》畢業前到達頂峰！

美國隊長拿起雷神鎚的一刻，是電影結尾的高潮之一！（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

美國隊長一度與Thanos單打獨鬥。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）