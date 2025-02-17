九龍城寨︱著名遊戲製作人小島秀夫激讚六大場面　點名信一最有型

香港超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》去年創下1億1000萬元票房佳績，上月中在日本上映亦大受觀眾歡迎，日前公布票房達1億5000萬日元（約港幣770萬元），成為近五年在日本最賣座的香港電影。《九龍城寨之圍城》主演團隊除了宣布將會到東京出席謝票活動外，更與當地餐廳聯乘，推出「城寨叉燒飯套餐」，以刺激觀眾對電影的興趣！

電影上月中在日本上映大受觀眾歡迎。（《九龍城城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》除了受日本大眾熱捧外，不少名人亦入場觀映並大讚作品，其中包括曾製作《潛龍諜影》（Metal Gear）遊戲系列的著名日本遊戲製作人小島秀夫！小島秀夫在觀映《九龍城寨之圍城》後，連日於社交媒體分享城寨海報、二次創作等資訊，亦表示自己期待看《九龍城寨之圍城》已久，觀看後發現：「Wow！絕對神奇！非常刺激！簡直令人充滿力量！」

曾製作《潛龍諜影》遊戲系列的著名日本遊戲製作人小島秀夫，激讚《九龍城寨之圍城》！（Wired）

小島秀夫除了大讚《九龍城寨之圍城》演員陣容、劇情中命運與友情的考驗、以及精美細緻的場景設計外，亦點名大讚同鄉谷垣健治的武打動作設計非常震撼！其中，小島秀夫亦份外欣賞劉俊謙的演出：「劉俊謙實在太有型！作為一個看港產片長大的人，我實在難以形容這部作品帶給我的快樂！」小島秀夫亦歡迎港產片的強勢回歸，表示：「就算時代不同，有些情懷始終不變。」

小島秀夫點名讚劉俊謙最有型！（《九龍城寨之圍城》劇照）

小島秀夫點名讚劉俊謙最有型！（《九龍城寨之圍城》劇照）

及後小島秀夫又再發文，表示禁不住再分享看《九龍城寨之圍城》後的興奮，更有六大劇情場面讓小島秀夫對印象深刻：「龍捲風經營理髮鋪；信一在黑暗的城寨中仍帶着太陽眼鏡駕駛電單車；吃飯的橋段、尤其是看上去非常吸引的叉燒飯；陳洛軍以眼鏡朱古力作面具，就正如我們每個人的童年一樣；洪金寶再大展身手；每個角色都是煙鏟！」顯然被充滿港產情懷的場面感動，亦非常享受每一個悉心安排的劇情細節。