哪吒2｜港澳開畫日逾800場次見紅海　有機會破《破‧地獄》紀錄？

中國賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），自年初一上畫以來，由頭帶到尾，贏盡一眾真人電影，票房更於18/2擊敗目前全球最高票房的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2, 2024）票房，成為新一個動畫界一哥，至今更收達126億人民幣。電影於明天（22/2）正式在港澳上映，由於預售票房理想，目前已由最初的全日逾500場增至超過800場，這樣的走勢，會否打破《破‧地獄》剛於去年創下的紀錄？



電影在創下全球123億人民幣票房下，宣布在港澳地區上畫。（《哪吒之魔童鬧海》海報）

《哪吒之魔童鬧海》香港首日開畫逾800場。（《哪吒2》劇照）

重溫《破．地獄》在去年11月9日首日上映的票房，同樣選擇星期六周末開畫，結果創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，收入高達$7,466,387，超越了之前2016年由《寒戰2》保持的紀錄。而這個數字，得靠史無前例的海量式排片，《破·地獄》當時是打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄 ，超越《飯戲攻心2》、《寒戰2》及《金手指》等電影，港及澳門一共放映逾1000場。

電影《破‧地獄》舉行了兩星期優先場，口碑強勢，令開畫場次大破紀錄。 （《破地獄》劇照）

破．地獄︱開畫週末創下香港電影9項紀錄 10萬人爭崩頭首日入場

《破．地獄》更以107,344人次拿下了「香港電影開畫日最高入場人次」；而在「香港電影單日最高入場人次」方面，《破．地獄》亦以108,599人次再次奪冠。以目前排片量計，相差200場次，應該又頗難破到《破‧地獄》紀錄，不過能夠開畫開足800場，都足電影的熱度及話題性。

以平價見稱的MCL長沙灣，全日12場不是全滿就是賣出超過一半。（網頁截圖）