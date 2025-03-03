奧斯卡2025︱艾哲倫保迪再封帝　曾與「雷神老婆」拍拖古堡做禮物

年度國際影壇盛事《第97屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間今日早上（3日）舉行，最備受外界矚目的演技大獎「最佳男主角」獎，由電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）奪得，為他生涯第二度提名兼第二度獲封奧斯卡影帝！現年51歲的艾哲倫保迪，出道至今長達37年，拍攝近60部電影作品，代表作包括奧斯卡封帝作品《鋼琴戰曲》（The Pianist）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）等一系列由韋斯安德遜（Wes Anderson）執導的電影。



艾哲倫保迪憑新作《粗獷派建築師》奪得奧斯卡「最佳男主角」獎！（奧斯卡直播截圖）

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艾哲倫保迪憑新作《粗獷派建築師》奪得奧斯卡「最佳男主角」獎！（《粗獷派建築師》劇照）

史上最年輕奧斯卡影帝

艾哲倫保迪於2003年「第75屆奧斯卡頒獎典禮」上，憑《鋼琴戰曲》首度提名並榮封影帝，當時艾哲倫保迪以29歲之齡，成為史上最年輕的奧斯卡影帝，記錄一直保持至今。波蘭電影《鋼琴戰曲》，由名導波蘭斯基（Roman Polanski）執導，艾哲倫保迪於電影中飾演猶太裔波蘭鋼琴家Wladyslaw Szpilman，在全國以演繹蕭邦鋼琴曲著名，然而經歷第二次世界大戰期間，仍難逃納粹德軍針對猶太人的逐步隔離與清勦，與家人準備被送入集中營前，Wladyslaw Szpilman被好友救出，在波蘭人接濟與匿藏下存活，最後在二戰結束後生還。

艾哲倫保迪於2003年以29歲之齡獲封奧斯卡影帝，至今仍為最年輕的得獎紀錄保持者！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2003年以29歲之齡獲封奧斯卡影帝，至今仍為最年輕的得獎紀錄保持者！（視覺中國）

艾哲倫保迪於波蘭電影《鋼琴戰曲》中飾演猶太裔波蘭鋼琴家Wladyslaw Szpilman。（《鋼琴戰曲》劇照）

艾哲倫保迪於波蘭電影《鋼琴戰曲》中飾演猶太裔波蘭鋼琴家Wladyslaw Szpilman。（《鋼琴戰曲》劇照）

奧斯卡台上激吻荷爾芭莉成經典畫面

當年於「第75屆奧斯卡頒獎典禮」上，由當紅女演員荷爾芭莉（Halle Berry）負責頒獎「最佳男主角」獎，宣布由艾哲倫保迪獲獎一刻，他激動得衝上舞台上，未接過獎座便即興激吻荷爾芭莉，舉動令全場譁然、亦成為奧斯卡史上最難忘的經典畫面！荷爾芭莉在頒獎典禮舉行一周後，曾公開表示艾哲倫保迪事前未有告知將會擁吻她，當下亦被嚇一跳！及至今年艾哲倫保迪再憑電影提名奧斯卡最佳男主角，荷爾芭莉仍大方地在社交媒體上祝賀艾哲倫保迪，表示恭賀他已獲得金球獎影帝、及預祝他在奧斯卡上得獎，荷爾芭莉表示：「恭喜你，我的好友！你真的是萬中無一！」

艾哲倫保迪當年獲封影帝時，即興激吻頒獎嘉賓荷爾芭莉，成為奧斯卡史上經典畫面之一！（《鋼琴戰曲》劇照）

荷爾芭莉為當年當紅的女演員，形象至今仍相當性感！（Getty Images）

感情生活精彩高調

艾哲倫保迪自出道以來，曾有三段精彩而高調的感情經歷，成為奧斯卡影帝後艾哲倫保迪春風得意，於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖，更在女友31歲生日時，在紐約購買一座修箿成古堡的農莊給她，作為生日禮物、相當闊綽！然而二人最終於2009年分手，Elsa Pataky亦於2010年下嫁雷神。艾哲倫保迪及後亦與Lara Lieto高調拍拖，艾哲倫保迪不時帶女友亮相各大歐美影展，並多高調在紅地氈上親吻女友，成為鏡頭的寵兒。

艾哲倫保迪過去的感情經歷相當精彩高調！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪於2006年起與「雷神老婆」Elsa Pataky高調拍拖！（視覺中國）

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。據外媒報道，艾哲倫保迪與Georgina開始拍拖時，對方尚未與「荷里活淫監製」前夫韋恩斯坦（Harvey Weinstein）離婚，僅於正式分居階段。然而艾哲倫保迪亦排除萬難與Georgina Chapman交往，最後成婚至今仍愛得高調幸福！

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。（視覺中國）

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。（視覺中國）

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。（視覺中國）

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。（視覺中國）

艾哲倫保迪最後於2020年與女演員兼時裝設計師Georgina Chapman結婚。（視覺中國）

艾哲倫保迪與Georgina開始拍拖時，對方尚未與「荷里活淫監製」前夫韋恩斯坦離婚，僅於正式分居階段。（GettyImages）

艾哲倫保迪與Georgina開始拍拖時，對方尚未與「荷里活淫監製」前夫韋恩斯坦離婚，僅於正式分居階段。（GettyImages）