贖夢︱張家輝親述做導演兩大苦楚　聞劉俊謙有意執導：唔好咁傻啦

ViuTV節目《爆谷一周》今日（1日）播出新一集第16集，邀請香港電影《贖夢》導演兼主演張家輝及男主角劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。張家輝執導第四部電影《贖夢》即將於香港上映，早前已於歐洲各地電影節舉行首映並得獎的張家輝，大談再執導演筒的艱辛、起用劉俊謙為男主角的考慮，更與谷德昭揭起「渣渣輝」經典片段背後的秘密！

《贖夢》為張家輝第四部自導自演作品，今日攜同男主角劉俊謙一同出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《贖夢》由張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡及朱晨麗主演。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡及朱晨麗主演。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡及朱晨麗主演。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡及朱晨麗主演。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡及朱晨麗主演。（《贖夢》電影劇照）

張家輝在《爆谷一周》節目中，談及起用劉俊謙為男主角，戲份甚至比自導自演的張家輝更多，張家輝笑言未看過劉俊謙的成名作，但確信對方為理想人選：「唔好意思，我其實冇睇過《幻愛》！但佢嘅年紀、外貌靚靚仔仔，都幾啱個角色！」張家輝透露劉俊謙戲份比自己更多，證明沒有私心「自肥」：「謙仔嘅戲份多過找，為咗保護佢同埋個角色，我好畀心機拍佢嘅戲。其實咁做除咗保護佢，亦都係保護套戲，保護我自己。」

張家輝笑言至今未睇過劉俊謙的成名作《幻愛》。（《爆谷一周》節目截圖）

《贖夢》與張家輝幾部前作一樣走暗黑路線，張家輝直言港產片市場近10年也沒有同類作品：「呢種題材冇咗，觀眾需要多啲選擇，唔可以單一。」谷德昭笑言過去與張家輝合作度橋，張家輝不時提出暗黑而出奇不意的想法，童年時應該留有不少陰影，張家輝笑指：「我真係多得阿媽唔少，佢好似唔知我係細路仔咁，《凶榜》嗰啲戲嚇到呢！同埋都有一份反叛心理，有時會諗『可唔可以唔止係咁呢？』」

張家輝笑言自小被母親帶去睇恐怖片，母親好像不知道自己還是小孩。（《爆谷一周》節目截圖）

劉俊謙在疫情期間曾到台灣短暫發展，期間對轉戰導演工作產生興趣，張家輝隨即笑言：「唔好咁傻啦！」然後亦透露作為導演的苦楚：「我喺導演能力上係有進步，但覺得好笨！一來辛苦；二來喺呢個年代好似做乜都『唔啱』！同埋做演員、做導演位置上好唔同，做導演部戲『係生係死，得你最愛護佢，同生共死，得你一個人咋！」直言作為導演過程辛苦而且孤獨，但亦表示自己鍾情《贖夢》出來的成果。

劉俊謙自言有意成為導演，張家輝隨即笑言：「唔好咁傻啦！」（《爆谷一周》節目截圖）

在觀眾提問期間，有現場觀眾希望張家輝與劉俊謙以國語介紹《贖夢》，引得哄堂大笑！然而張家輝與劉俊謙轉用國語期間，發音相當標準，比『渣渣輝』經典片段大有進步，張家輝隨即向谷德昭解釋當年的情況：「其實我國語一直都好，係嗰次衰咗，嗰陣我發緊脾氣，讀完之後點知用咗，竟然全國觀眾都好喜歡！啲人原來唔知渣渣輝就係張家輝！」

張家輝向谷德昭解釋當年訪問中「渣渣輝」的情況！（《爆谷一周》節目截圖）