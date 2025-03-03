新光戲院結業！晚上舉行熄燈落閘告別儀式　李居明分享畫作道別

陪伴港人逾半世紀、屹立在北角英皇道52年的新光戲院，將於今日3月3日正式結業。今晚將上演告別劇目《小平你好》，唱響最後一曲後會正式步入年代歷史！

新光戲院今日結業！（資料圖片）

新光戲院於今日結業。（資料圖片）

13年前接手營運的新光戲院大劇場主席李居明連日在社交平台分享感言，寫道：「3月3號晚上，新光最後一晚演出粵劇【小平你好】後，約晚上11時，舉行《熄燈落閘告別儀式》香港一代粵劇殿堂正式告別👋🏼熱愛香港本土文化，珍惜港人集體回憶的你，歡迎來新光見證歷史時刻......『新光』讓我們學懂珍惜！#新光戲院 #告別新光 #新光戲院大劇場 #集體回憶 #新光粵劇殿堂 #傳承 #大戲 #戲曲 #粵劇殿堂」。他在訪問中引述新業主Island ECC教會稱，將考慮保留新光沿用52年的舞台設備，亦不介意日後讓粵劇團回歸演出，令他大感欣慰。

新光戲院陪伴港人逾半世紀。（資料圖片）

今晚11點會舉行熄燈落閘告別儀式。（facebook@李居明）

昨日千人子夜場全場爆滿。（facebook@李居明）

香港最後最後一個千人大劇院將結業。（facebook@李居明）

昨日一班畫畫群組自發在新光作畫，繪畫新光戲院的最後面貌，李居明亦有逐一分享，並寫道：「非常感動🩷香港有情，今天下午香港一個畫畫群組，組織四十多人來到新光一同以畫作記錄新光的面貌，大家一同分享每一幅畫作，場面非常感人」。

約40人嘅畫畫群組自發到新光戲院畫畫，為歷史留個紀念。（facebook@李居明）

畫作好靚。（facebook@李居明）

繪畫新光戲院每一個角落。（facebook@李居明）

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