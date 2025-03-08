阿媽有喜︱袁詠儀堅拒再與張智霖拍電影　「睇法唔同好多矛盾！」

馬來西亞電影《阿媽有喜》由張順源執導，金像影后「靚靚」袁詠儀聯同童繽毓、陳峰、劉界輝及Miko黃潔琪主演。《阿媽有喜》今日（8日）適逢3.8婦女節於香港舉行首映場，袁詠儀攜同一眾演員現身為電影宣傳打響頭炮，吸引現場數百名粉絲到場支持！袁詠儀事隔數年再次主演電影，喜獲大批影迷熱情支持，靚靚更親自舉機自拍盡顯親民態度！

馬來西亞電影《阿媽有喜》由張順源執導，金像影后「靚靚」袁詠儀聯同童繽毓、陳峰、劉界輝及Miko黃潔琪主演。（葉志明 攝）

金像影后「靚靚」袁詠儀事隔數年再度主演電影。（葉志明 攝）

馬來西亞女神Miko黃潔琪亦為《阿媽有喜》主演之一！（葉志明 攝）

馬來西亞女神Miko黃潔琪亦為《阿媽有喜》主演之一！（葉志明 攝）

袁詠儀事隔數年再次主演電影，吸引現場數百名粉絲到場支持，靚靚更親自舉機自拍盡顯親民態度！（葉志明 攝）

袁詠儀於《阿媽有喜》首映禮後接受傳媒訪問，談到赴馬來西亞拍攝，靚靚隨即自爆《阿媽有喜》劇組伙食非常豐富，同劇一眾演員不斷推介馬來西亞地道美食：「佢哋提供線索，我就負責埋單、萬歲！因為去到馬來西亞唔食真係好嘥，每日食五餐！唔係午餐喎！」最令袁詠儀印象深刻的地道美食，包括當地享負盛名的肉骨茶：「我哋一路都以為肉骨茶係湯品，發覺原來乾嘅肉骨茶好好食！要去到好遠嘅地方買！」亦分享指劇中飾演老公的陳峰親自烹調臘味飯：「臘味飯都好好食，好食到我想引入香港，做佢哋嘅銷售商！好啱我呢啲『無飯煮婦』煲一煲飯倒落去，就好似好犀利咁，最好紀錄試過四煲飯一個下晝清晒！」

袁詠儀於《阿媽有喜》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

袁詠儀與丈夫張智霖分別活躍於香港影壇，然而夫婦已多年未有合作，靚靚立即堅拒笑言：「決定唔會合作好多年！唔得㗎，好多年前試過合作，好多矛盾！唔想將矛盾帶返屋企。」但靚靚表示在內地與張智霖在綜藝節目合體，情況則大為不同：「綜藝唔同！可以講真說話嘛！喺綜藝節目上有咩我唔鍾意，我可以講嘛，拍戲始終要做一個角色，有唔同睇法會有好多矛盾。」對於丈夫若在電影中與女演員上演親密戲份，袁詠儀大方表示不介意：「唔會介意，我都有好多啫！」

袁詠儀堅拒與老公張智霖合作拍電影。（袁詠儀微博圖片）

袁詠儀於《阿媽有喜》劇情中飾演年過半百卻意外懷孕的母親，同時亦有一對二十多歲的子女，對於飾演成熟母親角色，靚靚直言起初感到介意：「其實接劇本嘅時候我有少少介意，女演員一定型就好難演後生啲嘅角色。但諗深一層，如果格硬將一對仔女改成十一二歲，個矛盾又唔係好大，所以媽媽個角色應該係咁嘅年紀。」至於角色造型，靚靚笑言：「初初導演問我可唔可以食肥啲，我話你都傻嘅！知唔知依家好難減肥！但喺造型上，啲衫係平時絕對唔會著嘅，對角色嚟講就好啱囉。」