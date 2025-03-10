贖夢︱許恩怡與巨頭BB驚嚇盪鞦韆　張文傑首演堂兄執導作沉默面對

張家輝自編自導自演的新作《贖夢》將於3月27日正式上映，之前推出優先場火速爆滿，為配合電影主題，電影公司特別開了一場由解夢達人夢妮妲主持的解夢場，反應熱烈。而家輝所飾演的蔡辛強在地鐡車廂中熟睡的照片，被偷拍於網上流傳引來漠大迴響，成為全城熱話。而戲中除了張家輝、陳法拉、劉俊謙、朱晨麗外，一班配角包括：許恩怡（Natalie）、袁富華、朱晨麗、李凱賢（Brian）、袁綺雯和張文傑等，皆令不少網民對他們的角色感到好奇，其中Natalie 與巨頭BB的一幕最吸睛，連Natalie也感受到這對手的恐怖。

《贖夢》在張家輝、陳法拉等主角以外，一眾配角演員均非常吸睛！（《贖夢》電影花絮照）

在戲中飾演文醫生（劉俊謙飾演）其中一位病人的Natalie，在拍攝一場夢境中夢見滿臉披血的巨頭BB，盪著鞦韆於血池上啞至力歇聲哄與BB對峙，初時她還以為這大頭小手的巨B很可愛，但原來拍攝下來，發現在導演張家輝引導下，過程越拍越心寒。她說：「我在血池上盪著鞦韆以為很輕鬆寫意，但在導演引導下，最後跟巨B對峙，不但要聲嘶力歇，還要抱著要殺死牠的心情，像來一場決鬥，不停來來回回的拍了六、七個鐘，由最初覺得牠很可愛，到最後很憎恨，過程感受很迫真，尤其看見牠滿臉披血模樣，很恐怖、不安。我相信盪完這次鞦韆後，一世都不想再盪；因為盪了一個小時後，我的背脊已經感到酸痛，不過事後看了拍攝的畫面，感覺氣氛很震憾，辛苦有價。」

許恩怡與巨頭BB上演對手戲，盪鞦韆場面非常驚嚇！（《贖夢》電影花絮照）

許恩怡與巨頭BB上演對手戲，盪鞦韆場面非常驚嚇！（《贖夢》電影花絮照）

許恩怡與巨頭BB上演對手戲，盪鞦韆場面非常驚嚇！（《贖夢》電影花絮照）

許恩怡與巨頭BB上演對手戲，盪鞦韆場面非常驚嚇！（《贖夢》電影花絮照）

而飾演張家輝好友阿痴的李凱賢（Brian），在角色上無論造型和演技方面也來了一次破格演出，戲中的他是一個蔡辛強（張家輝飾演）人生中的關鍵人物，對Brian來說絕對是一次大挑戰，且嘗試了很多不一樣的第一次，而自己也期待大家對他的評價。他感謝家輝給他這次難得的演出機會說：「其實跟家輝哥很有緣份，我第一次與家輝哥合作是《大追捕》，今次還可以被選中演出他執導的作品，加上角色是自己從未試過和有不少戲份發揮，所以我份外感恩。我第一次剃光頭演戲，造型上要配合角色的演變，由善良到猙獰這些情緒變化，真的花了不少思，一次新的體驗，這個光頭造型真的令角色起了很大的作用。自己有時補妝望見自己猙獰面目，也感到驚嚇！我很期待觀眾的反應。」

24味Brian李凱賢在《贖夢》裡的造型相當破格！（《贖夢》電影劇照）

24味Brian李凱賢在《贖夢》裡的造型相當破格！（《贖夢》電影劇照）

袁富華和袁綺雯分別飾演劉俊謙（飾文醫生）父母，兩人的出現令文醫生勾起不少兒時悲痛回憶，這兩個集躁狂、恨怨、厭惡、悲慘於一身的角色，愛恨相憐，透過家輝的故事，兩位演員的演繹將那份令人哀慟的氣氛，盡情表現出來，家輝尤其細心，與演員細究劇本之餘，連造型的妝化上也費心打點。至於跟文醫生有密切關係的朱晨麗（飾文醫生的謢士助手），每次出場都能夠發揮到她的功能，她本身也很喜歡這個角色，個性有點智慧、決斷的她，為電影帶來不少點綴。

袁富華和袁綺雯在《贖夢》劇情中，分別飾演劉俊謙的父母。（《贖夢》電影花絮照）

袁富華和袁綺雯在《贖夢》劇情中，分別飾演劉俊謙的父母。（《贖夢》電影花絮照）

袁富華和袁綺雯在《贖夢》劇情中，分別飾演劉俊謙的父母。（《贖夢》電影花絮照）

袁富華和袁綺雯在《贖夢》劇情中，分別飾演劉俊謙的父母。（《贖夢》電影花絮照）

袁富華和袁綺雯在《贖夢》劇情中，分別飾演劉俊謙的父母。（《贖夢》電影花絮照）

另一位特別演出的是首次與堂兄張家輝合作演出的張文傑。雖然不是幕前同場，但演出由堂兄執導的作品卻是首次。雖然只是一個小角色，但仍樂在其中，且第一次演出這類戲種，而在現場拍攝時也不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，一次難得的合作。

張家輝與堂弟張文傑首次合作。（《贖夢》電影花絮照）