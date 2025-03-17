你看不到的亞洲電影大獎︱小野變龍友帶間諜相機梁雍婷瀟灑踢裙擺

年度影壇盛事「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」昨日（16日）舉行，本屆一共頒發21項大獎，劉青雲憑《爸爸》首度榮封亞洲影帝，李康生與楊貴媚則獲頒最佳男、女配角獎。在頒發矚目的各大獎項外，星光熠熠的現場亦有不少直播畫面未能盡錄的花絮，包括亮相紅地氈的亞洲演員們互動的精彩瞬間，以下為大家搜羅六件「你看不到的」亞洲電影大獎，一睹影星們最真實的一面！

劉青雲憑新作《爸爸》於亞洲電影大獎首度榮封影帝！（陳順禎 攝）

林詩枝全程呵護林明禎 細心檢查妝容、整理透視長裙防走光

林明禎昨日攜同家姐林詩枝一同亮相紅地氈，二人的超透視晚裝造型驚豔全場，成為紅地氈最矚目焦點！林明禎的黑色透視長裙設計大膽，冒着走光風險展示完美身材曲線，家姐林詩枝則全程貼心呵護林明禎，除了在接受傳媒訪問前細心為妹妹檢查妝容，更親手整理長裙，慎防林明禎走光。

林明禎昨日攜同家姐林詩枝一同亮相紅地氈，二人的超透視晚裝造型驚豔全場，成為紅地氈最矚目焦點！（莫匡堯 攝）

林明禎昨日攜同家姐林詩枝一同亮相紅地氈，二人的超透視晚裝造型驚豔全場，成為紅地氈最矚目焦點！（莫匡堯 攝）

家姐林詩枝全程貼心呵護林明禎，在接受傳媒訪問前細心為妹妹檢查妝容。（莫匡堯 攝）

林詩枝更親手為妹妹林明禎整理長裙，慎防明禎走光。（莫匡堯 攝）

彭于晏登場歡呼震徹戲曲中心驚訝表情極可愛

彭于晏今屆憑主演作品《狗陣》提名「最佳男主角」獎，與團隊在紅地氈登場時，令現場數百名影迷粉絲尖聲歡呼、震徹戲曲中心大堂！彭于晏作為華語影壇巨星，雖然一向見慣大場面，但感受到粉絲的熱情歡呼仍不禁感到驚訝，露出怕醜神色表情極為可愛！

彭于晏今屆憑主演作品《狗陣》提名「最佳男主角」獎！（陳順禎 攝）

彭于晏在紅地氈登場時，令現場數百名影迷粉絲尖聲歡呼、震徹戲曲中心大堂，不禁露出怕醜神色表情極為可愛！（陳順禎 攝）

柯佳嬿性感鏤空長裙極貼身僅能碎步行走 劉以豪一舉動盡顯紳士風範

為亞洲電影大獎典禮擔任頒獎嘉頒的柯佳嬿與劉以豪，一同亮相紅地氈期間，柯佳嬿以一身白色腰間鏤空長裙現身，因為剪裁設計極為貼身，讓她僅能碎步向前行走。拍檔劉以豪則全程勾出臂彎，讓柯佳嬿步行至不同採訪攝影區時穩步前行，舉動盡顯紳士風範，非常細心！

柯佳嬿、劉以豪為亞洲電影大獎典禮擔任頒獎嘉賓。（莫匡堯 攝）

柯佳嬿一身白色腰間鏤空長裙剪裁極為貼身，讓她僅能碎步向前行走，拍檔劉以豪全程勾出臂彎，讓柯佳嬿能穩步前行，舉動盡顯紳士風範！（莫匡堯 攝）

柯佳嬿一身白色腰間鏤空長裙剪裁極為貼身，讓她僅能碎步向前行走，拍檔劉以豪全程勾出臂彎，讓柯佳嬿能穩步前行，舉動盡顯紳士風範！（莫匡堯 攝）

Marf邱彥筒、陳書昕首登紅地氈全程十字緊扣壯膽

女團COLLAR成員Marf邱彥筒與陳書昕今年首次主演電影《寄了一整個春天》，作為影壇新鮮人，兩位踏上紅地氈期間不禁流露緊張神色，但邱彥筒與陳書昕的姊妹情由戲裡到戲外一樣深厚，全程十字緊扣互相壯膽，相當溫馨！

女團COLLAR成員Marf邱彥筒與陳書昕今年首次主演電影《寄了一整個春天》，成為影壇新鮮人！（莫匡堯 攝）

Marf邱彥筒與陳書昕踏上紅地氈期間不禁流露緊張神色，但二人的姊妹情由戲裡到戲外一樣深厚，全程十字緊扣互相壯膽，相當溫馨！（莫匡堯 攝）

Marf邱彥筒與陳書昕踏上紅地氈期間不禁流露緊張神色，但二人的姊妹情由戲裡到戲外一樣深厚，全程十字緊扣互相壯膽，相當溫馨！（莫匡堯 攝）

小野盧鎮業化身龍友隨身攜帶「間諜相機」

今年推出主演作品《虎毒不》的香港演員「小野」盧鎮業，以亞洲電影大獎青年大使身份亮相。小野更即場化身龍友，隨身攜帶007占士邦同款「間諜相機」，為現場傳媒友好留影！

小野盧鎮業化身龍友隨身攜帶007占士邦同款「間諜相機」，為現場傳媒友好留影！（莫匡堯 攝）

小野盧鎮業的「間諜相機」，與George Lazenby於1969年的007占士邦同款！（《鐵金剛勇破雪山堡》電影劇照）

梁雍婷低胸大露背長裙設計華麗 神龍擺「裙」尾踢腳勁瀟灑

香港女演員梁雍婷去年憑《白日之下》演出奪得上屆「最佳女配角」獎，昨晚於紅地氈上以一身低胸大露背長裙造型現身，設計性感華麗，極具亞洲巨星風範！梁雍婷的晚裝長裙採長裙擺設計，然而游走在各個採訪區期間仍非常利落自如，每次拍照前均使出一招神龍擺「裙」尾腿招，剔起小腿踢起裙擺，動作極度瀟灑！

梁雍婷的晚裝採長裙擺設計，每次拍照前均使出一招神龍擺「裙」尾腿招，剔起小腿踢起裙擺，動作極度瀟灑！（莫匡堯 攝）