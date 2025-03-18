風林火山｜行家率先爆神秘劇情金城武瞓西隧　劉青雲演出超越自己

由麥浚龍（Juno）執導的《風林火山》其實早於2017年已經煞科，但足足等了7年還未上映，早前有傳《風林火山》將於4月在香港上映，終於播出有期，但發行最後都澄清日期待定。《風林火山》雲集多位影帝出演，有金城武、古天樂、任賢齊、梁家輝與劉青雲，自然令不少觀眾相當期待。

《風林火山》演員陣容粒粒都是巨星，當中包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲及高圓圓。

《風林火山》集合一眾男神。（《風林火山》劇照）

這部警匪動作片集合超強卡士，劇組更為此搭建了面積達6萬平方呎，1:1的比例銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）

早前有網民於社交平台表示「風林火山 宣傳影片」在3月17日 下午5時至7時，於香港藝術中心 古天樂電影院播出。昨日（17日）作家兼電影編劇筆華棋就說自己「贏咗99.9%地球人」，原來是因為他比大家早看到《風林火山》的片段加訪問，更在社交平台興奮地率先披露看完的感受：「只可以話絕對係大家冇睇過嘅嘢，除咗大家已經見過聽過嘅『落雪銅鑼灣』之外，金城武喺西隧張床度起身嗰幕都係非常『估你唔到』嘅。而劉青雲幾幕嘅演出，睇落似會超越佢之前所有警匪片嘅演出。」

有網民在threads上透露《風林火山》上映資料。（截圖 / threads@emem_cym）

《風林火山》電影劇照。（網上圖片）

筆華棋雖然睇到「嘩嘩聲」，但亦理智分析所有精彩的片段兩個鐘又是否能播完：「呢套戲似係有一大堆估你唔到、冇人做過嘅嘢，但係要將呢堆嘢好有邏輯咁擺埋一齊成為一部觀眾睇得明嘅商業電影，又係咪兩個鐘可以做得到呢？但今時今日，要做三部曲或者分上下集又好似未必係一個好理智嘅商業決定。 只可以話，希望有生之年可以睇到七個鐘版本，聽聞係好好好好睇。」

筆華棋雖然睇到「嘩嘩聲」，但亦理智分析所有精彩的片段兩個鐘又是否能播完。(thread圖片)