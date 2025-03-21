贖夢︱張家輝親臨廟街擺檔聽粉絲惡夢　以蔡辛強招牌厭世表情合照

香港驚慄電影《贖夢》由張家輝自導自演，陳法拉、劉俊謙、許恩怡等主演，電影日前已於香港上映，為了進一步加強宣傳，張家輝還原角色蔡辛強的造型，到廟街舉行「蔡辛強脆友惡夢分享會」，並於蔡辛強的社交媒體上邀請脆友到場見面：「有個熟客好好人，借咗個廟街個檔口畀我，想約大家見面聽下你哋嘅惡夢……唔講九唔搭八嘢，嚟得要分享一個惡夢，但因為要買飯畀老婆食，未必可以同大家傾到咁夜。應該最多同到30個脆友傾計，招呼唔到嘅話，抱歉。同埋我都應該唔夠瞓，心情唔多靚仔，到時大家唔好太熱情，再次抱歉。」

《贖夢》由張家輝自導自演，陳法拉、劉俊謙、許恩怡等主演，電影日前已於香港上映。（梁碧玲 攝）

為了進一步加強宣傳，張家輝還原角色蔡辛強的造型，到廟街舉行「蔡辛強脆友惡夢分享會」。（《贖夢》劇照）

張家輝今日（21日）下午到廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。張家輝以蔡辛強的長髮造型亮相，配襯裇衫及冷衫，更帶着一盒叉雞飯到檔口，愁眉苦臉、托着腮、沒精打采地聆聽到場影迷分享惡夢。現場不少張家輝旳影迷粉絲排隊數小時為見蔡辛強一面，30張輪候籌號亦瞬間被派光，影迷亦大方分享自己的惡夢，被要求合照時亦一臉嫌棄厭世，有粉絲希望索取簽名時，蔡辛強亦不客氣地拍打簽名簿拒絕。

張家輝到廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。（滾動工作室FB圖片）

張家輝到廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。（滾動工作室FB圖片）

張家輝以蔡辛強造型亮相，更帶着一盒叉雞飯到檔口，愁眉苦臉、托着腮、沒精打采地聆聽到場影迷分享惡夢。（滾動工作室FB圖片）

張家輝到廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。張家輝以蔡辛強造型亮相，更帶着一盒叉雞飯到檔口，愁眉苦臉、托着腮、沒精打采地聆聽到場影迷分享惡夢。張家輝被要求合照時亦一臉嫌棄厭世，有粉絲希望索取簽名時，亦不客氣地拍打簽名簿拒絕。（滾動工作室FB圖片）

張家輝以蔡辛強造型亮相，更帶着一盒叉雞飯到檔口，愁眉苦臉、托着腮、沒精打采地聆聽到場影迷分享惡夢。（滾動工作室FB圖片）

張家輝被要求合照時亦一臉嫌棄厭世，有粉絲希望索取簽名時，亦不客氣地拍打簽名簿拒絕。（滾動工作室FB圖片）