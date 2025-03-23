古天樂嘆難開戲減片酬都冇用　田啟文爆：上半年開唔夠十套戲

香港電影工作者總會昨日（22日）舉行2025年度春茗晚宴，會長古天樂攜同田啟文、黃秋生、蘇玉華、張繼聰、謝安琪、衛詩雅及周家怡等一眾演員出席。古天樂作為電影工作者總會會長，一直關心製作方與前線業者的發展與前景，對於業界今年迎來的寒冬，古天樂亦致力尋覓出路，代表行業與政府磋商。

古天樂為香港電影工作者總會會長。（葉志明 攝）

古天樂攜同張繼聰、胡子彤、陳湛文及導演陳詠燊出席香港電影工作者總會春茗。（葉志明 攝）

古天樂於春茗前接受傳媒訪問，談及電影業前景，以會長身份回應未來目標：「我哋總會拍電影計劃已經進行兩年，今年開始亦改名叫『拍住上』，希望大家喺經濟環境唔好嘅情形下，可以拍住上、堅持自己嘅崗位！為香港電影繼續發光發亮！」總會拍電影計劃原定在兩年內拍攝八部作品，古天樂透露目前已完成其中四部，包括即將上映的《不赦之罪》與《惡人當道》，至於「拍住上」計劃目標，古天樂表示：「可能數量上會有調整，但暫時都會繼續拍落去。預算會否調高調低，其實依家嘅預算都好緊絀，不過我哋有個新講法，會用更低嘅價錢去拍新戲，不過係我同其他業界、同事去傾緊，唔係總會拍電影嘅範圍。」古天樂表示對《不赦之罪》的劇本創新甚有信心，希望有更多題材能夠發掘，大膽嘗試市場主流以外的方向。

古天樂表示「總會拍電影」計劃將會繼續進行，並改名為「拍住上」希望與業界攜手渡過低潮。（葉志明 攝）

古天樂坦言年初市度較淡靜，電影開鏡數量亦明顯減少，需要時間才能復甦，至於與政府方面磋商振興影業前路，古天樂表示：「暫時未同政府傾，但兩個禮拜後就會傾，會向政府表達娛樂圈面對嘅問題，希望會幫我哋。」日前《爸爸》監製透露劉青雲主動為演出減少片酬，好友古天樂表示支持以外、提出努力撲水：「其實減片酬就一定㗎喇！其實唔駛呼籲，都開唔到工，你肯減都未必拍到，所以鼓勵想入行嘅人勇敢創新，我亦都希望為佢哋跑到資金返嚟拍！」至於演員以外，電影前線業者的生計問題，古天樂回應指：「暫時未有業者向我求助，但我知道好多人轉行。轉行係為咗捱過呢段時間，因為始終要生活，係會發生嘅，但如果係好熱愛電影嘅工作，係要堅持落去。」

古天樂表示在電影業低潮之際，減片酬為必然措施。（葉志明 攝）

古天樂曾於多部作品與鄭中基合作，對鄭中基近日離婚傳聞，古天樂則表示未有主動打聽：「人哋家事我盡量少八卦，但希望唔係啦吓！」

古天樂表示未有主動關心鄭中基的離婚傳聞，但表示：「希望唔係真㗎啦！」（葉志明 攝）

電影工作者總會會長特邀執委暨發言人田啟文，亦於春茗前接受傳媒訪問，談到影業寒冬時，田啟文嘆指：「我改咗口係冰河，已經諗緊方法將陽光帶返入冰河時期，我估起碼要過埋今天啦，希望出年可以有轉機。」田啟文亦希望協調業界各持份者推進發展、尋覓出路。至於今年香港電影開鏡數目，田啟文透露驚人數據：「暫時去到上半年，應該唔夠十隻手指！一定唔夠！希望後面可以有轉機。」

田啟文於電影工作者總會春茗上接受訪問，就業界困境與市道進行回應。（葉志明 攝）

田啟文提出電影業目前面對的兩大難題，顯然對箇中因果關係感到矛盾：「有兩個頭痛問題：開工不足係嚴重嘅；又因為咁影響某啲崗位員工提出要加人工，佢哋提出八年冇加過人工嘅理據，全部都對市場造成困擾。」

田啟文表示香港電影目前面對兩大難題，一來難以籌集資金開戲，二來某崗位要求加人工，令情況雪上加霜。（葉志明 攝）

田啟文曾多次與鄭中基合作，對於《阿龍》延遲上映，田啟文表示：「呢兩日同佢傾都關於新戲《阿龍》上映映期、宣傳配合同歌曲，反而因為未見到佢個人，都睇唔到有咩異樣。原本4月17號上映，依家要遷就內地上映期，所以延到6月中。」至於鄭中基盛傳婚變，田啟文表示留待鄭中基公開露面再向傳媒回應：「作為好朋友、拍檔，我費事自己剝花生，要講佢自然會講，佢講我聽仲大壓力，我完全冇意圖打算去問。」

由鄭中基主演的《阿龍》映期由今年4月延期至6月中旬。（《阿龍》劇照）