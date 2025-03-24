驅魔龍族馬小玲｜今年或上映？「百億新抱」接棒萬綺雯惹網民不滿

亞洲電視經典作品《我和殭屍有個約會》於1998年首播時大受歡迎，６年間開拍了一共3輯，由尹天照、萬綺雯、楊恭如等主演，至今仍然是經典「亞視神劇」，不時會被網民討論。早在2022年，已有消息指劇集將會在該年底翻拍成電影，更由原創作人兼萬綺雯老公陳十三擔任監製、編劇及導演，計劃於2023年上映。

《我和殭屍有個約會》至今仍是觀眾心中的神劇，即使放上Disney+等仍有很多人重溫。（劇照）

尹天照、萬綺雯在觀眾心目中似乎無人能取代。（劇照）

雖然2022年底，電影已開拍並曾邀請傳媒探班，但後來卻未見有新消息，令人質疑計劃這個《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》是否已胎死腹中，成為「都市傳說」。當時有消息指因陳十三首次拍電影，要求極為嚴謹，對每個鏡頭都一絲不苟，一幕戲拍足廿次，結果令拍攝進度大為落後、殺青無期，除了面對超支問題，演員檔期亦無法配合等等，不過官方就否認停拍。

2022年，《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》海報。（網上圖片）

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》早在2022年已開拍，但有指因進度嚴重墮後及冇資金，令電影胎死腹中。（資料圖片/陳順禎攝）

有指因陳十三對每個鏡頭都一絲不苟，令電影超支，演員檔期亦難以配合，但電影公司曾否認停拍。（資料圖片）

不過近日電影終於有新進展，有影視迷貼出一張《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》新版海報，上面寫住「2025年 伏魔再起」，雖然似乎未算是正式公映的海報，但上面除了寫住「陳十三 導演．編劇作品」，亦印有多位演員陣容的名字。

有傳已胎死腹中的《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》近日終於有新進展，影視迷貼出一張新版海報，上面寫住「2025年 伏魔再起」，上面有更多演員名稱。（IG@ngsiusam）

尹天照、萬綺雯的角色，早已公布由黃宗澤、吳千語出演，換言之「新版馬小玲」便是吳千語；除此之外，主演還有蔡潔（飾演王珍珍）、呂良偉（飾演山本一夫）、劉心悠（飾演妙善）、廖子妤（飾演未來）、吳啟洋（飾演況復生）、郭柏妍（飾演初春）、朱柏康（飾演新角色藍波）、黃梓樂（飾演況復生童年）、李卓媚及羅天池。

尹天照、萬綺雯的角色，早已公布由黃宗澤、吳千語出演，但網民對吳千語演馬小玲似乎很有意見。（資料圖片/陳順禎攝）

蔡潔取代楊恭如，飾演新版王珍珍。（資料圖片）

童年況復生由黃梓樂飾演。（劇照）

青年況復生由吳啟洋Phoebus飾演。（劇照）

新版電影陣容在網上引起熱議，雖然幾年前已敲定由吳千語做馬小玲，但觀眾普遍難以接受以馬小玲為骨幹的故事竟沒有萬綺雯，反問：「點解陳十三唔嗌佢老婆出嚟做馬小玲？」、「馬小玲傳但冇馬小玲？」、「如果馬小玲，陳啟泰特別演出，吸引力會增加一倍。」、「冇萬2蚊就唔係《殭屍》啦！」另外也有人表示很怕童年回憶被毀壞。

觀眾對馬小玲情意結太深，只能接受由萬綺雯演馬小玲。（網上圖片）

其實陳十三曾透露多年來都有很多人與他洽談《我和硬屍》電影版，但他直至24年後才被投資方打動及答應。對於坊間認為找吳千語做馬小玲不夠吸引，陳十三卻認為吳千語非常適合；至於外間最關心萬綺雯會否客串，陳十三就大賣關子，表示：「電影裡會有驚喜，而且驚喜不止一個！」

外間最關心萬綺雯會否客串《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》，陳十三曾大賣關子，表示：「電影裡會有驚喜，而且驚喜不止一個！」（微博@萬綺雯）

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