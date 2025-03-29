復仇者聯盟5｜公布27位演員名單　網民驚見香港影帝參與竟冇人講

美國Marvel影業於日前推出一條製作《復仇者聯盟5：毀滅日》（Avengers: Doomsday）的影片，以演員椅子背後顯示的名字，公開27位主演名單。最精彩當然是去到最後，見到一早公布會飾演未日博士（Doctor Doom），羅拔唐尼（Robert Downey）的現身。



《復仇者聯盟5》27位演員名單，壓軸有羅拔唐尼。（影片截圖）

27張椅一字排開，甚有氣勢。（網上圖片）

不過就在影片公開當日，有網民驚現有一位香港影帝參與拍攝，影片見到其名字但都冇人講，然後仲「親自」截圖公開。所見到的，就是一張椅背寫上古天樂的英名「Louis Koo」，表示古生都有份參與拍攝，言之鑿鑿。當然細看之下，就知是假圖，假新聞，但諗到讓古天樂打入荷里活，又合情合理，並非冇可能。

網上突然流出古天樂參與《復仇者聯盟5》演出，驟眼看都會信以為真。（網頁截圖）

今次Marvel透過Instagram及YouTube等社交平台進行直播，又以「演員椅子」來公布今集參與的演員名單，相當有氣勢。而首先登場的是元祖復仇者成員之一「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）。而直播期間大約每隔10至15分鐘，鏡頭才移動到下一位演員椅，而去到公布蟻俠（Ant-Man）保羅活特（Paul Rudd）時，椅子突然變小，相當有趣。

羅拔唐尼早前已答應回歸MCU，但並非演鐵甲奇俠，而是飾演未日博士。（視覺中國）

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