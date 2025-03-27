《復仇者聯盟5》27位演員名單曝光《變種特攻》2大老戲骨齊回歸

美國Marvel影業於香港時間3月26日進行一場長達5小時27分的全球直播，逐一揭曉《復仇者聯盟5：毀滅日》（Avengers: Doomsday）共27位主演名單。這場直播僅以椅子後的名字亮出演員，直到最後30秒才出現驚喜人物羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），據網友截圖，這場直播最高吸引500萬人同時上線觀看。



羅拔唐尼答應回歸MCU飾演未日博士。（視覺中國）

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Marvel在全球影迷心中有巨大的號召力，直播透過Instagram及YouTube等社交平台進行，且用「演員椅子」來一一曬出名字，首先登場的是基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神拉開序幕，且鏡頭宛如定格停住，每隔10至15分鐘，鏡頭便會移動到下一位演員椅子，一度會加入角色經典配樂。其中直播進行到1小時7分時，出現了蟻俠（Ant-Man）的小椅子，顯然比其他角色椅子要嬌小許多，成為其中一個亮點。

「X教授」柏德烈史釗活及「磁力王」的伊恩麥基倫參演《復仇者聯盟5》。（IG@ianmckellen）

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而公布的27位演員名單，除了有熟悉的人物，也有新加入的演員。包括安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒飾演美國隊長，受到全球影迷矚目，還有施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）飾演寒冬戰士、莉蒂莎韋特（Letitia Wright）飾演黑豹、湯希度士頓（Tom Hiddleston）飾演洛基等。此外，來自《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）將飾演隱形女俠，以及憑《曼達洛人》（The Mandalorian）人氣再上一層樓的貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal），從星戰宇宙（Star Wars）來到Marvel電影宇宙（MCU），飾演「神奇先生」，也成為新亮點。

施巴斯坦史丹飾演寒冬戰士。（《雷霆特攻隊*》劇照）

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還有《變種特攻》（X-Men）系列的多位經典演員回歸，包括「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）、「磁力王」的伊恩麥基倫（Ian McKellen）、「牌皇」卓寧泰坦（Channing Tatum），這暗示《復仇5》將進一步融合多元宇宙元素。

「牌皇」卓寧泰坦（Channing Tatum）（《死侍與狼人》劇照）

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這場直播的高潮出現在最後30秒，當遠處的大門一開，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）驚喜現身，從大門緩緩走來，坐在最後一個演員椅。他這次不再飾演Iron Man，而是以新角色「末日博士」（Doctor Doom）。當他坐在自己的椅子上，並對著鏡頭做出「噓」的手勢，直播也畫下句號。隨後螢幕顯示「《復仇者聯盟5：毀滅日》現已進入製作階段」，正式宣告這部由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的大片已開拍，預計於2026年5月1日上映。事後Marvel也發表一個1分48秒的演員名單發表片。

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