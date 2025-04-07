贖夢｜恆指暴跌引蔡辛強嘆「炒股害死人」　網民以張家輝對白接龍

港股恒生指數今日（4月7日）下午2時左右已跌超過2,800點，失守20,000點關口，有指是受美國特朗普（Donald Trump）政府加徵關稅影響，令全球股市受挫陷股災。近日在社交平台非常活躍的「蔡辛強」，亦即《贖夢》男主角及導演張家輝，都有關注此事！

本身做金融的蔡辛強，不論戲裡戲外都很留意股市去向。（資料圖片/葉志明攝）

雖然蔡辛強頻頻忙住去謝票，但都密切留意股市，事關他在電影中的角色正是被股票累到雞毛鴨血。戲中蔡辛強與太太紀慧玲（陳法拉）本來生活美滿，有幾層樓揸手，惟女方炒股輸晒，結果蔡辛強想到一個冇辦法中的辦法，卻拖累到朋友死全家，成為了他持續發噩夢、瞓唔到覺的開端。

《贖夢》中蔡辛強與太太紀慧玲原本生活美滿，幾層樓揸手，惟女方炒股輸晒。（《贖夢》劇照）

而這亦成為蔡辛強不斷發惡夢的開端。（《贖夢》劇照）

蔡辛強戲裡戲外一樣對股市跟得很貼，今日他在社交平台threads發文：「都話唔好炒股呀⋯炒股害死人 抱歉。」網民紛紛留言問他股市攻略、內幕消息，又以多句電影對白回應。而除了《贖夢》外，也有人以其他張家輝的電影對白回應，例如《黑馬王子》中地獄黑仔玩扮跳樓時說的：「而家香港經濟低迷，苦海求天，我嘅心情都而家好肉酸㗎我……」以及引用《中華賭俠》，叫他不要炒股，去食「福建炒飯、揚州炒飯、Yamade炒飯」等等，證明他的電影確實深入民心。

苦主蔡辛強見今日香港恆指暴跌，發文表示：「都話唔好炒股呀⋯炒股害死人 抱歉。」（Threads@choi_san_keung）

網民以《贖夢》情節回應蔡辛強，留言十分抵死。（Threads）

也有人以其他張家輝的電影對白回應，例如《黑馬王子》中地獄黑仔玩扮跳樓時說的：「而家香港經濟低迷，苦海求天，我嘅心情都而家好肉酸㗎我……」（《黑馬王子》截圖）