張家輝不滿粉絲極端行為即場訓話　「咁大個仔唔好咁樣」網民大讚

張家輝自導自演的第四部作品《贖夢》，上畫以來票房已破800萬，而張家輝仍繼續親自到戲院，四出謝票宣傳。昨晚（10/4）在社交平台Threads便流出一段，張家輝向粉絲訓話的片段，內容指粉絲要求家輝為他做不同事情，做不到便發狂，家輝於是即場向粉絲訓話1分鐘，內容被網民讚，紛紛指用心教導粉絲，苦口婆心，是影帝典範。

張家輝向粉絲訓話的影片，獲網民大讚。（資料圖片）

張家輝近日忙於為電影《贖夢》四出宣傳謝票，現場觀眾反應熱烈！（資料圖片）

影片在停車場拍攝，環境昏暗，相信是家輝完成宣傳後，上車準備離開，被數名粉絲上前要求簽名和合照，而片段一開始，就是家輝向粉絲訓話︰「有時做我可能真係簽唔到名，拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況，即係我每次都要同你去做晒所有嘢先咩，你支持我我好多謝你，但你每次好極端咁，我一定要咁我一定要咁我……又唔可以一定，你咁大個仔，出嚟社會經歷好多嘢，都係需要有啲唔係一定，係咪呀？」

影片在停車場拍攝，環境昏暗，相信是家輝完成宣傳後，上車準備離開，被數名粉絲上前要求簽名和合照。（Threads影片截圖）

對於粉絲的極端行為，家輝激動地作出訓話。（Threads影片截圖）

粉絲似乎未有留心聽講，反而想加強表示自己的忠誠度︰「我有睇過你嗰套……」家輝便立即搶著回應︰「我知呀，如果有些時候我真的簽不到，你唔好咁極端，知唔知道呀！知唔知？我唔想聽你嗰啲你睇過我咩嘢，我要你知道你自己咁大個仔，唔好咁樣，知唔知呀！人家話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔如意嘅嘢，我哋自己就呀！呀！呀！咁樣唔得㗎，係嗎？明唔明白呀？」

粉絲似乎未有留心聽講，反而想加強表示自己的忠誠度︰「我有睇過你嗰套……」家輝便立即搶著回應︰「我知呀……我唔想聽你嗰啲你睇過我咩嘢。」（Threads影片截圖）

張家輝一邊訓話，一邊幫粉絲簽名︰「你唔好嘈，我簽咗就係㗎喇，好冇，記住唔好咁樣，知唔知！」（Threads影片截圖）

家輝再三強調要對方明白，答明白才肯幫他簽名。與此同時另一粉絲又要求合照，家輝亦收起激動情緒，不好意思地說︰「唔得，影唔到。」被訓話的粉絲隨即又有怨言，家輝再次出聲︰「你唔好嘈，我簽咗就係㗎喇，好冇，記住唔好咁樣，知唔知！」

雖然張家輝全程表現激動，但影片一出，都獲得大量網民支持，力讚他用心教導粉絲。讚他大可以花多幾秒，影相簽名便走人，但他反而不厭其煩，藉這個機會勸戒一個年青人，教曉他在社會生存的道理。有網民更指他果然是《流氓師表》，教化年輕人。