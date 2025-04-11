九龍城寨之龍頭︱網傳梁朝偉將加盟主演反派　出品人11字回應傳聞

去年香港超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》，本地票房超過1億1000萬元，大受香港觀眾歡迎！導演鄭保瑞與團隊於去年康城影展期間，宣布將會開拍名為《九龍城寨之龍頭》及《九龍城寨之終章》的續集電影，並由原班人馬主演。今日有網絡消息傳出，指《九龍城寨之龍頭》將由古天樂、郭富城及任賢齊等劇情中的「元老」主演，更驚喜加入梁朝偉飾演前傳「大波士」級主角雷震東，消息馬上於網絡瘋傳！

香港超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》，本地票房超過1億1000萬元，大受香港觀眾歡迎！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

網傳梁朝偉將加盟《九龍城寨之龍頭》飾演前傳「大波士」級主角雷震東！（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

網傳梁朝偉將加盟《九龍城寨之龍頭》飾演前傳「大波士」級主角雷震東，與古天樂、郭富城及任賢齊合作！（網上圖片）

《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞曾於康城直播中笑言，「城寨四少」於《龍頭》部分仍是「一條蟲」，意味劇情主線發生於四少出生前、將有更多陳洛軍父親「殺人王」陳占的故事。據《九龍城寨》故事內容，阿Jim（即電影中陳占）為原據九龍城寨的「青天會」頭目雷震東手下第一人，雷震東則為總華探長雷洛的堂弟，當時雷震東與雷洛的權勢橫行黑白兩道。剛剛發跡的龍捲風與阿Jim意外結識後份外投緣，無奈於龍捲風與雷震東勢成水火，阿Jim亦唯有服從雷震東與龍捲風兵戎相見。若梁朝偉加盟主演《龍頭》，意味將會率領郭富城、與古天樂大戰！

《九龍城寨之龍頭》作為前傳，將集中於「元老輩」角色龍捲風與陳占的故事。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之龍頭》作為前傳，將集中於「元老輩」角色龍捲風與陳占的故事。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之龍頭》作為前傳，將集中於「元老輩」角色龍捲風與陳占的故事。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之龍頭》雖然已展開製作，然而一直未對外公布演員陣容，包括古天樂、郭富城、任賢齊甚至洪金寶等飾演的角色，以及將會加盟飾演新角色的演員。對於網傳梁朝偉將會加盟主演，《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超先生回應《香港01》查詢時，以11字澄清回應指：「未確定演員人選，網上誤傳。」雖然梁朝偉加盟《九龍城寨之龍頭》的消息被澄清為誤傳，然而消息廣傳之快，證明觀眾對一年前上映的《九龍城寨之圍城》仍熱情未減，高度關注團隊動向。