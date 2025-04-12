贖夢｜張家輝台北宣傳　張學友發聲呼籲要幫幫「渣渣輝」？

張家輝自編自導自演作品《贖夢》中，兩個主要角色蔡辛強和文醫生，自上映以來在網上掀起熱話，且成為網民熱捧的電影喜愛角色，熱映中的《贖夢》票房正邁向900萬，昨日（11/4）家輝導演和劉俊謙飛赴台北宣傳，電影公司為兩人帶來驚喜，「哥哥」張學友、徒弟彭于晏在首映禮現場聲賀家輝新片大賣。

張家輝與劉俊謙到台北宣傳電影《贖夢》。（電影公司提供）

大會花心思設計了兩個以蔡辛強、文醫生造型的長枕，笑指讓兩人深情擁抱入夢。（電影公司提供）

自10年前赴台宣傳《赤道》一片後，家輝再次踏這熟悉的地方，同樣感到親切。最驚喜的是「哥哥」學友和徒弟彭于晏窩心聲撐款待。正在忙於演唱會的張學友，得知「弟弟」家輝來台宣傳，即使未能現身也特別錄音聲賀他。而曾經因為以港普賣廣告，被封「渣渣輝」的張家輝，就被「哥哥」即場發揮，打趣的說怕這個「弟弟」普通話不夠好，叫現場司儀幫忙翻譯，把在台上聽着的家輝弄得啼笑皆非。

2018年上映《低壓槽》時，「哥哥」張家輝有特別到場支持。今次就錄音打趣地說怕這個「弟弟」普通話不夠好，叫現場司儀幫忙翻譯。（資料圖片）

徒弟彭于晏得知師傅行程緊湊沒有時間品嚐當地美食，特地花心思送上珍珠奶茶、鳳梨酥給師傅品嚐。（電影公司提供）

學友更以緊張大師希治閣來形容「弟弟」今次這部作品在拍攝上的張力，一時間令家輝受寵若驚。而徒弟彭于晏得知師傅行程緊湊沒有時間品嚐當地美食，特地花心思送上珍珠奶茶、鳳梨酥給師傅品嚐。大會同樣花心思設計了兩個以蔡辛強、文醫生造型的長枕，在台上分別送給家輝和阿謙，讓兩人深情擁抱入夢，互相幽默一番，勢必在當地掀起另一波蔡辛強、文醫生旋風。