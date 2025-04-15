袁澧林發高燒41.9度凌晨緊急送院　懇求外出遭拒自責缺席電影節

《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）開幕禮上周四舉行，身為大使的袁澧林（Angela）原定現身支持，最終卻因病缺席儀式。她昨晚（14日）在IG公開多張住院照交代病情，披露自己突如其來發高燒，燒至攝氏41.9度，最終在經理人陪同下緊急送院。

袁澧林是影壇新貴之一，曾憑《窄路微塵》獲提名金馬及金像影后。（IG@angela.yuen）

袁澧林是《第四十九屆香港國際電影節》大使，卻缺席開幕禮。

相中見袁澧林身穿病人服，素顏並展露一臉病容，更需吊鹽水，發文向大會及支持者致歉：「非常抱歉缺席今年HKIFF開幕典禮，雖然被醫生和經理人強制遏止的當下，心情本是不憤叛逆的，其後也非常強烈fomo一個又一個厲害的影人映後談……」她坦言最初仍掛念各種映後談及工作安排，但病情急轉直下，高燒持續不退，讓她感受到身體才是一切的根本，表示：「無助開始佔據我的大腦，漸漸再沒有想任何工作/玩樂/休閒的餘暇，悟出了『沒有健康身體呢，就是乜都無』的真理。」

袁澧林貼出多張住院照，透露自己上周因病入院。（IG@angela.yuen）

Angela發高燒燒到41.9度，緊急送院治理，更要吊鹽水。（IG@angela.yuen）

Angela一臉病容。（IG@angela.yuen）

不過她亦因病悟出一個道理，就是「沒有健康身體呢，就是乜都無」。（IG@angela.yuen）

她貼出的照片中，有一張小紙條，是她寫住「求明天3:00-7:00比我出去」，是她懇求經理人與醫生放她出去工作，但最終不獲批准。不過她特別感謝經理人Angel，指朋友們知道經理人禁止她工作，都覺得對方很疼錫她，又透露：「我都知，因為我凌晨係咁無助send 41.9度高燒相俾佢，然後佢係我未訓醒就衝左（咗）黎（嚟）我樓下，食住野（嘢）等我起身再帶我去醫院 😬」幸好現時袁澧林已經出院，狀況穩定，並表示日後會更好照顧自己。粉絲則紛紛留言祝她早日康復，健康最重要。

Angela曾寫小紙條懇求經理人與醫生放她出去工作4小時，但最終不獲批准。（IG@angela.yuen）

Angela感謝經理人凌晨衝到她家中，等她睡醒就直送她去醫院。（IG@angela.yuen）

今次真係同袁澧林有份演出套戲一樣——「送院途中」。（預告截圖）