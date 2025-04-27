金像獎︱谷祖琳入行27年首奪女配　曾因家人離世致抑鬱終走出陰霾

《第43屆香港電影金像獎》今日（27日）舉行，「最佳女配角」獎，由谷祖琳憑《爸爸》奪得，這是谷祖琳從影以來首次獲得金像獎殊榮。谷祖琳憑陳果作品《去年煙花特別多》以演員身份出道，當年提名《第18屆香港電影金像獎》最佳新演員獎；及後谷祖琳相繼成為歌手及DJ，推出唱片及主持多個電台節目，多線發展下廣為人知。

爸爸︱劉青雲忘詞靠小演員提醒 與谷祖琳演親熱戲：拍就拍到最好

「最佳女配角」獎，由谷祖琳憑《爸爸》奪得，這是谷祖琳從影以來首次獲得金像獎殊榮。（直播截圖）

「最佳女配角」獎，由谷祖琳憑《爸爸》奪得，這是谷祖琳從影以來首次獲得金像獎殊榮。（直播截圖）

「第43屆香港電影金像獎」演技大獎之一「最佳女配角」獎，由谷祖琳憑《爸爸》首次奪得。（陳順禎/梁碧玲 攝）

谷祖琳出道至今原來已經27年！終獲首座金像獎。（葉志明 攝）

谷祖琳在《爸爸》飾演媽媽一角，慘被兒子斬殺。（《爸爸》劇照）

憑《去年煙花特別多》出道踏足大銀幕

谷祖琳是導演兼演員演谷德昭的姪女，她從澳洲畢業回港後，在1998年被導演陳果發掘而入行。隨即參演了她人生首齣電影作品《去年煙花特別多》，這齣被稱為「97三部曲」二部曲的電影。當時二十出頭的谷祖琳，成功演活性格倔強的壞女孩「何小珍」，並首次為她帶來香港電影金像獎最佳新演員獎項提名。後期再次參演陳果導演作品《細路祥》。

谷祖琳曾經憑出道作品《去年煙花特別多》提名香港電影金像獎「最佳新演員」獎。（《去年煙花特別多》電影劇照）

祖母胞弟相繼離世致抑鬱

谷祖琳出道後，家庭曾一度遭逢巨變，2006年至2007年期間，谷祖琳的祖母及胞弟相繼於喇沙書院墮樓離世，事件導致她一度受抑鬱症所困。及後，谷祖琳走出陰霾，與谷德昭成立思覺基金，向外界宣傳認識情緒病的訊息，期待喚起外界對情緒病症的關注。

《幽靈人間》系列最「驚」喜

谷祖琳在2001年上映的《幽靈人間》中，以紙紮公仔造型登場，她坐在地鐵的紙紮公仔恐怖造型令人不寒而慄；之後在翌年再接再厲，於《幽靈人間II鬼味人間》再次打扮成紙紮公仔在天台跳樓。當時《幽靈人間》宣傳時，香港地下鐵路公司曾接獲公眾投訴，指電影海報中的紙紮公仔太駭人，最終宣傳被逼下架。

谷祖琳在2001年上映的《幽靈人間》中，以紙紮公仔造型登場，令人不寒而慄。（《幽靈人間》劇照）

續集《幽靈人間II鬼味人間》繼續有小谷參演。（《幽靈人間II鬼味人間》劇照）

除了上述電影外，相信她再受人關注的電影，莫過於《志明與春嬌》系列中，飾演「余春嬌」楊千嬅爽朗好閨蜜「孖K」。至於近年上演的《非同凡響》，谷祖琳再次一改戲路，成為特殊學校的音樂老師。或者因為有了小朋友，令她開始對教育更為關心。她曾表示，自從成為母親後，漸漸對教育下一代有一番新的體會，於是促成她接拍《非同凡響》。

谷祖琳於《非同凡響》一改戲路，飾演特殊學校的音樂老師，她曾表示因為有了小朋友，對教育更為關心。（《非同凡響》電影劇照）

除了演員外，她在2004年接替張燊悅主持電台節目《絕情谷》，她在節目中大膽討論男女愛情及兩性關係，令她知名度大增。其後她更跳出演藝界，轉戰飲食業，同樣取得不俗成績。