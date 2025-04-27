金像獎｜《九龍城寨》谷垣健治睇港片背對白　來港旅遊為見成龍

《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/4），最佳動作設計由《九龍城寨之圍城》的谷垣健治（Kenji Tanigaki）大熱奪得。谷垣健治是日本人，自細沉迷香港動作電影，1993年隻身來港由臨記做起，期間獲甄子丹提攜，27年後終於捱出頭，由臨記、動作演員、動作指導到導演，首部執導的香港電影是甄子丹主演的《肥龍過江》（2020），隨後繼續當上動作指導，作品有《怒火》（2021）、《天龍八部之喬峰傳》（2023）及今次得獎作《九龍城寨之圍城》。現在重溫他於2020年接受《香港01》的訪問。



谷垣健治從倉田保昭手上接過獎項。（直播截圖）

最佳動作設計由《九龍城寨之圍城》的谷垣健治（Kenji Tanigaki）大熱奪得，亦是他第二個金像獎。（直播截圖）

自小因為看香港電影長大，繼而迷上功夫習武並晉身為動作演員及指導。（葉志明 攝）

谷垣健治自小看洪金寶大，想不到後來在《殺破狼》（2005）合作，隨後又在《九龍城寨之圍城》重聚。（《九龍城寨之圍城》劇照）

個個日本男仔都想做成龍

谷垣健治覺得今天所得到的一切，都是香港電影賦予。「我是看香港電影學廣東話，你們就看AV學日文。」大家都是「動作片」，不要分得那麼細，最緊要都係睇得大家「kimochi」，舒舒服服。在谷垣健治成長的年頭，大家都極愛香港動作電影，特別是成龍Jackie Chan。「那個時代所有日本小學生，都喜歡看成龍電影，我兒時放學回家便看一次《A計劃》，所有男生都想做成龍，所有女生都想嫁給成龍做老婆。」

Kenji對香港電影的迷戀，是連對白和場面都背得滾瓜爛熟。「我是看香港電影學廣東話，你們就看AV學日文。」即場測試，隨便揀套《英雄本色》最經典一幕，Mark看香港夜景，Kenji一秒入魂，成段對白完整地背出來。（詳情可見訪問片段）

當年成龍的人氣，是全亞洲都趨之若鶩，日本更是其中一個主打市場。（《A計劃》影片截圖）

坐快餐店讀報紙學中文

Kenji​一直都想晉身香港電影圈，1989年第一次來港旅行，海洋公園、珍寶海鮮舫都不是目的地，最終目標是搵成龍。「去到成龍的電影公司，接待處告訴我他就在那裏拍戲。當時好寬鬆，你隨時可以走入片場看拍戲，那個場景的龐大，機器的先進，令我覺得香港電影好有錢，於是已下定決心要來港闖一闖。」

回到日本，有武術底子的Kenji，再跟倉田保昭習空手道，既加強訓練，亦希望借師父的人脈入行。結果1993年，Kenji隻身來到香港尋找機會。人生路不熟，試過每日就坐在快餐店，邊等機會邊讀報紙學好中文，期間試過當警方的認人「戲子」，又做過臨記。言語不通的確窒礙發展，但亦有好處。「人家知你是日本人，都會好奇問多兩句，從而增加取錄機會。」

Kenji非常吃得苦，跟甄子丹期間凡事一腳踢，但正好令他練到周身刀張張利。（葉志明 攝）

跟甄子丹要一腳踢

要數人生的轉捩點，1995年，Kenji生命中出現一個好重要的男人︰甄子丹。「當時他在亞洲電視拍劇集《精武門》，由於動作場面太多，差不多用盡了全行的武師。當劇組得知還有個日本人未試過，正好安排我在虹口道場一幕出現。」其中一場要做幾個被打的反應，Kenji的表現令甄生滿意，隨後便一直有找他開工。

劇集《精武門》在亞視作品來說，算多人認識，不過甄生目標始終是電影，於是雄心壯志去開電影公司，Kenji也獲邀埋班。甄子丹親自執導幾部動作片，包括《戰狼傳說》、《殺殺人跳跳舞》，結果反應不似預期，後來甄生也承認這是他事業的低潮期。Kenji︰「雖然這是他的低潮期，但我好開心，因為他身邊冇人幫手，於是我有機會做不同崗位，攝影、剪片、動作指導等，在這時候完完全全學會一部戲的製作過程。」

同樣叫《肥龍過江》，跟當年洪金寶作品一樣，屬於向動作喜劇致敬。（《肥龍過江》劇照）

被甄子丹「趕」返日本

甄子丹跟Kenji惺惺相惜，感情好得如兩兄弟，甚至好到1998年，甄生毅然叫他離開自己。「有日他突然跟我說︰『你不如返日本啦，在香港你一定做不成一哥，因為你是日本人，但你返到日本會有很多發展機會，我有工作時又會叫你回來幫手，不用擔心沒工作』就是這番話，我決定回日本發展一段時間。」

事實上，這段日子Kenji兩邊發展，日本有戲拍便返去，到甄生有工作便帶同幾位日本武師返來幫手。「其實現時日本最頂級的武指，全部都跟過甄生學習，他不知不覺間培育了很多日本武師。例如我拍《浪客劍心》（動作導演）時，很多人都說有甄子丹影子。」有影子都可青出於藍，2018年第55屆電影金馬獎，Kenji便憑《邪不壓正》跟另外兩位武指朋友，同獲最佳動作設計，光宗耀祖。