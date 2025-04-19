鄭中基傳離婚｜《阿龍》6月上　監製田啟文︰評估緊可以點做宣傳

昨晚（18/4）電影《少林足球》舉行放映會，請來三師兄田啟文在會後分享，隨後接受傳媒訪問，講到由田啟文監製，鄭中基自導自演的電影《阿龍》上畫在即，但突然傳出鄭中基離婚消息，未知會否影響宣傳安排。



由田啟文監製，鄭中基自導自演的電影《阿龍》上畫在即，但突然傳出鄭中基離婚消息，未知會否影響宣傳安排。（葉志明 攝）

田啟文表示，電影《阿龍》原定今年4月17日上映，後來因要遷就內地映期改到去6月19日，但又剛剛發生鄭中基的家事，所以宣傳上都要重新評估。「到底係咪完全唔做宣傳，定係可以點做呢？都知媒體話宣傳電影，大家都心照會講花生嘢多，而家都考慮緊應該要點樣做。所趁機喺度同大家講，如果最終安排到宣傳，大家幫幫手，平衡下唔好淨係講家事，因為部戲確實真係好有心同誠意去拍，好值得支持。」

鄭中基為電影《阿龍》操肌，誠意十足。監製田啟文希望不要讓八卦新聞，掩蓋了電影本身。（《阿龍》劇照）

電影《阿龍》劇照

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問到可有了解鄭中基的近況，田啟文表示有聯絡，但冇刻意講到家事內容，「都係嗰句啦，兄弟間有咩需要就隨時搵我，我哋都相約好假期後出來傾宣傳事宜。」

早前田啟文提出拯救戲院方案，包括一部電影推出戲院版和串流版，要看戲院版就要入戲院才看到。就這計劃，田生表示正在跟各方洽談。「因為戲院設備要調整，拍攝上都要改變，我哋唔係要顛覆原有的模式，只係想區分戲院版本同串流平台版本，等大家在市場上作出選擇，讓電影人有多個方向揀，唔係只喺喊救命。我哋更加希望件事可以在香港開始，做第一個執行人，因為如果由美國或其他國家做先，對香港都冇好處，希望由我哋啟動，預計年底前可達成共識。」