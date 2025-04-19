少林足球｜六師兄弟排序有玄機　田啟文︰原有師父一角拍完剪咗

電影《少林足球》昨晚（18/4）舉行放映會，更安排「三師兄」田啟文出席映後談。席間田啟文連橫發放多個關於拍攝《少林足球》時，鮮為人知的花絮，包括趙薇飾演的阿梅，其濃妝原來唔係仿傚梅艷芳。周星馳在戲中點解要排第五做五師兄呢？又原來戲中本來有一個師父角色，亦已經拍下但最終都剪走，到底呢位師父由哪位仁兄飾演呢？



「三師兄」田啟文出席映後談，席間田啟文連橫發放多個關於拍攝《少林足球》時，鮮為人知的花絮。（葉志明 攝）

「三師兄」田啟文出席映後談，席間田啟文連橫發放多個關於拍攝《少林足球》時，鮮為人知的花絮。（葉志明 攝）

在電影《少林足球》裡，田啟文飾演三師兄田雞，是一個電話不離手的金融經紀。（《少林足球》影片截圖）

被李力持慫恿去打周星馳

有場戲田啟文被人圍打，其中有一下誤傷到肋骨，事後要去醫院檢查，證實導致筋膜炎要休息。田啟文︰「由於拍攝期間晚晚都要同周星馳食飯傾劇本，當晚我就專登熄咗電話去第二度食飯，點知一坐低周生就入嚟同一間餐廳，仲話︰『周圍咁搵你呀，你去邊呀？』我話我睇醫生，醫生叫我休息幾日，然後周星馳就話︰『啊，休息幾日……聽日呢，不如我哋拍番圍打嗰場，今日拍得唔好，要再打過。』我心諗，有冇咁嘅人……當下我甚至諗會唔會聽日拍拍下，我就死咗呢？」

有場戲田啟文被人圍打，其中有一下誤傷到肋骨，事後要去醫院檢查，證實導致筋膜炎要休息。（《少林足球》影片截圖）

但故事未完，第二日去到現場，李力持第一時間走到田啟文身邊，跟他說︰「邊有啲咁嘅人呀，明知你去咗醫院受咗傷，仲叫你再拍過？嗱咁樣，一陣佢嚟到，你只要埋去開佢拖，打佢！我哋所有兄弟即刻衝過去幫手！」結果，田啟文當然冇上當，「如果有就冇呢套戲出現啦！我心諗呢啲咁嘅對白，你同我講把鬼咩！係你就第一個衝出去打佢，你擺明跣我啦！」

故事原定講晒全隊波11個人，但支線太多最後刪剩6師兄弟。（《少林足球》劇照）

醬爆零NG有原因

星爺拍戲向來認真，田啟文憶述單單是陳國坤出場一幕「嘭門」，便拍了37 Take，拍到陳國坤都冇晒信心。然後來到醬爆一角，大家當時暗中開盤到底要幾多Take，「因為在周星馳世界唔會有一Take過，一定係雙位數，我都估要過40，劇組有人講不會，覺得頂盡20都拍唔好就直頭換角。」結果，周生真係一Take便說OK，當時全場呆晒，但心想周生在玩大家，應該是拍完不用的。去到拍第二個鏡頭，又係一Take過，大家都百思不得其解，直至李力持上前問周生，使唔使拍多個做保險？周星馳︰「唔使喇，你覺得仲可以點拍呢？我又做唔到佢咁樣，你改到佢啲乜？」呢件事令田啟文佩服周星馳的慧眼可以睇到幾遠。

大家一見到呢幕，係咪呢個moment要爆喇！（《少林足球》影片截圖）

阿梅個妝藍本唔係梅艷芳

由趙薇飾演的阿梅，戲中暗戀周星馳，特意去扮靚結果嚇親街坊。這個妝容一直以為是學當年梅姐梅艷芳，但原來真正藍本是戚美珍。田啟文︰「我哋係跟戚美珍當年喺一部電視劇嘅造型，拎嚟跟住照抄。」至於幾位師兄弟見到阿梅呢個戚美珍妝，在戲中各有反應，互爆的賤嘴說話，原來都是各人即場度出來。「咩丟佢落海啦！以後唔食魚呀？全部都係即場度，結果呢場戲好快就拍完。」

由趙薇飾演的阿梅，戲中暗戀周星馳，特意去扮靚結果嚇親街坊。（《少林足球》電影截圖）

趙薇飾演的阿梅，其濃妝原來是跟足戚美珍當年一個造型化。（網上圖片)

周星馳點解係排第五？

《少林足球》中有6位師兄弟，田啟文透露起初度劇本，都是以全隊波11個人去度，但後來覺得11個人產生太多支線，才縮減至6個，包攬前鋒、 中鋒、後衛、龍門位置。而6個師兄，除了知道周星馳一定有份演出外，其餘5位當時由邊個去演都一無所知，田啟文︰「我就點都會有，因為自己人唔使點度期，錢又唔會太計較，所以陳國坤、肥仔聰本身都冇預佢演出，我鼓勵佢哋做好啲，表現好啲就有機會。而陳國坤又的確由本身客串古惑仔一角，寧願重拍，都要將佢變成四師兄。」

6位師兄弟的排位次序，原來都是由田啟文決定。（《少林足球》電影截圖）

至於6位師兄弟的排位次序，原來都是由田啟文決定︰「除咗大師兄一定係黃一飛，其餘都係我安排，我唔鍾意做阿二，我Lucky Number係3，所以就安排自己做三師兄，又因為想將周星馳年紀拉細啲，唔好咁老，於是四就畀陳國坤，但又唔好排佢做最細，就畀佢排第五，肥仔聰第六，所以係咁排出嚟。」

陳國坤的演出獲星爺欣賞，由本身客串古惑仔一角，寧願重拍，都要將佢變成四師兄。（《少林足球》劇照）

師兄弟原來有個師父冇出場？

早前，林盛斌阿Bob披露自己原來有份演汽車維修員，但因為某些原因要重拍，但阿Bob又要返學未能演出而易角。問到田啟文當中仲有冇其他角色已拍好但刪掉，田啟文就想起原本成班師兄弟係有一位師父角色。「本身有一場戲仲拍埋，但最終都剪走，都係因為支線太多而抽起。而呢位演員就係音樂人黃丹儀爸爸（黃玉麟，藝名︰于粦），都係出名的演員，可惜早年（2017）離世。」

于粦是香港作曲家、指揮和著名的電影配樂，又曾以別名黃國樑及歐金波創作電視劇主題曲。最為人所知的作品包括1962年，香港票房最高的電影《蘇小小》和1966年電影《一水隔天涯》的同名主題曲。

于粦是音樂人黃丹儀的爸爸，是香港作曲家、指揮和著名的電影配樂。（網上圖片）