金像獎2025︱《九龍城寨》重燃港式動作盛世　成功攻日掀熱潮

《第43屆香港電影金像獎》頒獎典禮於今晚（27日）圓滿結束，獲得14項提名的《九龍城寨之圍城》最終撼低《破‧地獄》、《爸爸》、《從今以後》及《看我今天怎麼說》，不單奪得終極大獎「最佳電影」，更一共摘下9個獎項成為大贏家。

《九龍城寨之圍城》全體演員上台接受獎項。（直播截圖）

監製之一莊澄為《九龍城寨之圍城》致辭。（直播截圖）

《九龍城寨之圍城》奪得終極大獎「最佳電影」。

鄭保瑞執導、莊澄和葉偉信監製的《九龍城寨之圍城》鄭兆強攝影，谷垣健治擔任動作指導，麥國強擔任美術指導，余家安擔任服裝造型設計指導。演員陣容強勁，包括有古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑、郭富城等演出。集結香港電影界台前幕後的精英，是近年難得的港產片超水準製作。

《九龍城寨之圍城》集結香港電影界台前幕後的精英。（劇照）

劇情改編自余兒所著的小說《九龍城寨》及司徒劍僑創作的同名漫畫，背景設定在80年代的香港。講述男主角陳洛軍（林峯飾）初從內地偷渡來港，因為得罪果欄黑幫頭目大老闆（洪金寶飾）而誤打誤撞逃入城寨，得到名震黑道的龍捲風（古天樂飾）收留，更結識信一（劉俊謙飾）、十二少（胡子彤飾）及四仔（張文傑飾）幾位盤踞於城寨一帶的好兄弟。在龍捲風帶領下，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨。

角色各有特色，當中的情義最令觀眾動容。（劇照）

林峯在戲中的表現令人另眼相看。（劇照）

劇情以「俠義精神」為題，連場動作場面的設計，接二連三的打鬥場面，節奏明快，劇情層層遞進，加上拳拳到肉的刺激打鬥，讓觀眾已經很快投入電影氣氛之中。每個角色都各有特色，角色之間的背景及九龍城寨裡的生活瑣事，彼此之間建立的情義，在「三不管」城寨罪惡叢生背後又充滿人情味，是少有在其他電影中看得到的。

劇組斥資3億元巨資完美復刻九龍城寨城景及面貌。（劇照）

劇組更斥資3億元巨資完美復刻九龍城寨城景及面貌，在製作方面下了不少苦功。城寨場景的複雜程度，展現嚴謹製作，當中布滿電線喉管的街道，飽力滄桑的鐵皮屋，像樹木延伸出不規則的建築群，污穢陳舊的小巷，80年代城寨的街巿、雜貨舖、理髮店、竹昇麵檔、豬肉舖，不同的手作工作；街坊聚在小店一齊開心看電視；抬頭清晰看到於啟德機場升降的飛機肚皮，震耳欲聾的飛機引擎聲音，都勾起我們對城寨的一點一滴情懷。

場景盡量還原舊物，有竹昇麵舖。（劇照）

美術總監麥國強指今次大型造景陳設工程浩大，團隊更將城寨場景以移動城堡方式興建，他透露：「我們通過參考資料及圖片，還原八、九成出來，讓觀眾有熟悉感。除了主要街道，三、四樓以上要做場景，搭建大概三層，又做了10幾件景片，景片濶8米、高8米，在廠內可以不停移動，配合拍攝。」能夠將城寨還原觀眾眼前，沒有美術佈景的加持，很難成事。

補鞋地攤亦完美復刻。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之圍城》在日本上畫後，票房破2億日圓 ，導演鄭保瑞、古天樂、林峯、胡子彤和張文傑到當地謝票。（電影公司提供）

九龍城寨之圍城｜日本上映掀叉燒飯熱 「四仔」角色名意思感興趣

隨後，電影在日本上映也掀起熱潮。由於戲中充滿動作場面，令日本觀眾看得興奮，並開始對戲中一些元素感興趣，例如叉燒飯，有餐廳跟電影聯乘，推出「城寨叉燒飯套餐」，2000日圓（約港幣100元），就可以食到，有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」，又抵食又豐富。

「城寨叉燒飯套餐」賣2000日圓（約港幣100元），有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」。（日本X圖片）

此外，戲中開場，林峯飾演的陳洛軍在Disco打交一場，場內正播著陳慧嫻的《跳舞街》，有日本觀眾正正被這首由日本流行曲改編的廣東歌吸引住，於是翻出其他香港80年代的改編流行曲，更自製playlist，日日播，「焚」下機。

有日本觀眾被戲內首《跳舞街》深深吸引住，繼而翻出其他香港80年代的改編流行曲，自製Playlist。（日本X圖片）

不過最叫日本人感興趣是戲中的「城寨四子」，其中由張文傑飾演的「四仔」，因為不時要細看日本的色情錄影帶，嘗試尋回女朋友的縱影，故有「四仔」之名。而日本觀眾感興趣的是為何冇打格的色情片叫「四仔」，因為當地影片不是行三級制。而日本觀眾看到張文傑的角色英文名叫「AV」，於是上維基搜尋才得知，原來三級即是有格仔的AV，四仔就是無修正，未經審查的解說。