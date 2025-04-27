金像獎2025｜徐克施南生被譽為影壇神鵰俠侶　離婚後仍是最佳拍檔

《第43屆香港電影金像獎》頒獎禮今（27日）舉行，今屆金像獎將「終身成就獎」頒發予徐克導演及施南生女士，罕有同時頒發予兩位得獎人。

金像獎「終身成就獎」頒發予徐克導演及施南生女士。（節目截圖）

同齡的徐克和施南生被譽為「影壇神鵰俠侶」，年前傳男方戀上比自己年輕30年助手樂樂，二人於2014年宣布離婚。難得的是，徐克和施南生再見亦是朋友，女方更在上年出席「徐克：天馬行空的先驅開幕暨《上海之夜2024》4K修復版香港首映」活動，一黑一白並肩站在台上影合照，雖然沒有夫婦名份，但仍是工作上最佳拍檔。

徐克和施南生被譽為「影壇神鵰俠侶」。（大會提供）

當時網上流傳一段場內影片，見施南生需要撐住拐杖助行，腳步緩慢而且腳震震，前夫徐克雖然沒有出手攙扶，但卻配合放慢腳步，一直陪伴在側，沿路亦有傾有講。不少網民看到施南生要撐住拐杖，都不禁擔心她的健康狀況，亦有人為這對曾經是圈中「模範夫妻」已離婚感到可惜。

施南生行路有啲腳震。（抖音影片截圖）

二人邊行邊傾偈。（抖音影片截圖）

施南生出身於中產家庭，早年在九龍太子道一座3層高的樓宇成長；70年代先後在無綫、港台、佳視、麗的當製作及行政，80年代在新藝城創出港產片的黃金時代，與林燕妮、白韻琴、狄娜、俞琤等並稱為「香江才女」。而徐克曾執導過《英雄本色III》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》系列等無數經典電影作品，被譽為是電影界的鬼才導演。

徐克同施南生曾是「影壇神鵰俠侶」。（小紅書影片截圖）

徐克同施南生曾是「影壇神鵰俠侶」。（微博圖片）

二人於1996年結婚，但才華洋溢的徐克婚後仍吸引不少異性埋身，緋聞對象中不乏女明星，其中包括天后葉蒨文。早年徐克被指有婚外情，戀上比自己年輕30年的樂樂，有指他2011年拍攝《龍門飛甲》時在網上結識到樂樂，二人非常投契，徐克更聘用樂樂做私人助理，可是，兩人的工作關係卻明顯過於親密，多次被影到撓手、摸臉等甜蜜互動。有指施南生對於徐克與樂樂的關係亦早已知情，但她到2014年才正式宣布已和徐克離婚。去年徐克與樂樂更被拍到十指緊扣散步，樂樂疑似肚凸凸，令年過七旬的徐克被傳做人父，不過徐克並沒有公開回應女友是否有喜。

徐克喺1993年拍攝《刀馬旦》嘅時候認識咗葉倩文。（影片截圖）

兩人曾傳出緋聞，有指徐克在施南生生日失踪，施南生一氣之下，拋低所有工作出走美國。（影片截圖）