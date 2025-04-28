金像獎｜網傳選票被預先填寫　「最佳音響效果」要投《九龍城寨》

2025年《第43屆香港電影金像獎》，19個獎項的得獎名單已塵埃落定，其中《九龍城寨之圍城》獨攬9獎，成為大贏家。不過即晚，在社交平台Threads就有一則帖文，一名疑似是第二輪投票，專業評審的成員公開一張選票，表示收到選票時，在「最佳音響效果」一欄已被填上得獎者是姚俊軒、張文愷、杜本立，得獎電影是《九龍城寨之圍城》。



在社交平台Threads就有一則帖文，一名疑似是第二輪投票，專業評審的成員公開一張選票。（網頁截圖）

今屆「最佳音響效果」是由姚俊軒、張文愷、杜本立奪得，得獎電影《九龍城寨之圍城》。（梁碧玲 攝）

今屆「最佳音響效果」是由姚俊軒、張文愷、杜本立奪得，得獎電影《九龍城寨之圍城》。（梁碧玲 攝）

這位名為「sivots」的網民，在Threads公開一張選票，並寫上︰「唯一一次可以參與投票 唯一一次沒有投票。」該網民自稱曾任職某公司，對於收到這張選票感傷心和失望，甚至恐懼。「因為我拎到一份俾人預先填起嘅選票 令我心裡面有好多假設想法 我對呢份選票同任何一個單位感到不值 每個人的努力是否真實地得到肯定？」

收到該選票時，在「最佳音響效果」一欄已被填上得獎者是姚俊軒、張文愷、杜本立，得獎電影是《九龍城寨之圍城》。（網上圖片）

該網民又指自己已經屈在心很長時間，至於為何沒有即時公開或向有關方面查詢，他有表示︰「因為由拎到呢份選票開始 我已經明白 如果咁輕易就俾其他人填上 制度就唔再值得信任 唔投呢張票都係我嘅選擇 都唔差我呢一個選擇 然後我個心難受咗好耐 屈住咗好耐」

網民「sivots」的帳號內，便有分享自己的配音工作。（網頁截圖）

《九龍城寨之圍城》奪得最佳電影後，在頒獎禮直播結束後全體到台上自拍，成員包括古天樂、城寨四子等。（莫匡堯 攝）

從「sivots」的其他貼文可見，她有從事配音工作，而跟金像獎的選舉機制，第二輪投票中，金像獎「屬會專業票份」會佔25%，而在「最佳音響效果」一獎，有資格投票的專業人士分別來自「香港電影後期專業人員協會」及「香港影視聲畫製作協會」，故相信當事人是屬會會員，有投票資格。

在該帖文下，引來不少人留言，有不少人驚訝會有這事情發生，但亦有人網民表示表格是直接寄到投票者手中，沒有可能有人預先填寫？亦有人指當事人應該收到時立即查詢，以防止有關事件發生。就該事件，《香港01》先後向《九龍城寨之圍城》及金像獎大會查詢，但都表示冇回應。