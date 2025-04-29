不赦之罪︱三料金像影帝黃秋生沉鬱力作　6月上映優先場限量開售

由高先電影有限公司榮譽發行，廖婉虹監製，新銳導演林善及譚善揚聯合執導新作《不赦之罪》，現正定檔6月5日正式上映，正式海報今日公開。《不赦之罪》由影帝黃秋生、舞台劇后蘇玉華、矚目新星歐鎮灝（George@P1X3L）、魅力四射陳書昕及文青女神陳紫萱擔綱演出，透過鏡頭凝視信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》作為首季「總會拍電影」計劃的勝出作品，先後入圍東京國際電影節亞洲未來競賽單元及香港國際電影節火鳥大獎新秀電影競賽（華語）並大獲好評。不僅在海外放映中受到了高度關注，也在本地觀眾中引發了深思，獨特的題材和電影美學更是備受矚目。

《不赦之罪》由為George歐鎮灝首部主演電影。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由為George歐鎮灝首部主演電影。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由為George歐鎮灝首部主演電影。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》由為George歐鎮灝首部主演電影。（《不赦之罪》電影劇照）

在今日釋出的正式海報中，荒山之上天色昏暗，黃秋生飾演的梁牧師神色肅穆，冷漠領行，由歐鎮灝飾演的少年犯阿樂背負著與人等高的十架，搖搖欲墜，亦步亦趨，希望贖清自己犯過的罪。待到二人歷遍磨難，攀上最接近神的山頂時，他們能否走出自己的死蔭幽谷？

《不赦之罪》為三料金像影帝黃秋生最新沉鬱力作。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》為劇后蘇玉華再亮相銀幕的最新作品。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》為劇后蘇玉華再亮相銀幕的最新作品。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》將於6月5日正式上映，敬請期待這部引人深思的作品，讓我們一同探索愛與仇恨之間的微妙關係。《不赦之罪》高先電影院限量優先場，現已開賣！

1/5 (四) 18:10；2/5 (五) 21:40；3/5 (六) 16:20；4/5 (日) 16:05；5/5 (一) 17:50