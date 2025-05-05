魏浚笙受傷電影疑曝光　意外後繼續開工女角：大家都要平平安安

5月3日影壇新貴Jeffrey魏浚笙，驚爆在海上拍攝期間受傷，頸部有一道圍繞大半周、長近八吋的血紅傷痕、下巴部份亦有另一道S型血紅傷痕，傷勢極為駭人！經明查暗訪Jeffrey出事時所拍攝電影亦首曝光。



魏浚笙拍戲受傷，接受急救。（IG：@jeffreyngai）

Jeffrey魏浚笙頸部有一道圍繞大半周、長近八吋的血紅傷痕！（IG：@jeffreyngai）

Jeffrey及經理人公司，只透露在海上拍攝期間受傷，相片中見到他在疑似船隻甲板上接受急救，眼神空洞頸部纏着紗布止血相當虛弱，他報平安指：「不幸中之大幸，多謝天父保佑。受傷個刻，個腦一片空白，多謝劇組上上下下的照顧。」。經理人公司亦有回覆傳媒：「目前並無大礙，現已回家休息。感謝大家的關心和祝福！」

Jeffrey魏浚笙頸部有一道圍繞大半周、長近八吋的血紅傷痕、下巴部份亦有另一道S型血紅傷痕！（IG：@jeffreyngai）

據知Jeffrey出事時正拍攝與楊偲泳、朱鑑然合作，由馮志強執導，有關滑浪的電影《浪花男女》。意外發生後劇組仍繼續開工，朱鑑然上載穿上滑浪裝的短片，楊偲泳除了上載腳纏膠帶照，亦有貼出大海相片寫道：「尚餘數天，大家都要平平安安，身體健康。」貼文亦tag了Jeffrey、KB（鼓手Kevinboy李健宏）、朱鑑然及導演馮志強的IG。

據知Jeffrey出事時正拍攝與楊偲泳、朱鑑然合作，由馮志強執導，有關滑浪的電影《浪花男女》。（IG：@renciysw）

據知Jeffrey出事時正拍攝與楊偲泳、朱鑑然合作，由馮志強執導，有關滑浪的電影《浪花男女》。（IG：@renciysw）

據知Jeffrey出事時正拍攝與楊偲泳、朱鑑然合作，由馮志強執導，有關滑浪的電影《浪花男女》。（IG：@renciysw）

Jeffrey出事後楊偲泳、朱鑑然繼續開工。（IG：@renciysw）

Jeffrey出事後楊偲泳、朱鑑然繼續開工。（IG：@renciysw）

Jeffrey出事後楊偲泳、朱鑑然繼續開工。（IG：@kevinstarkchu）

Jeffrey出事後楊偲泳、朱鑑然繼續開工。（IG：@kevinstarkchu）