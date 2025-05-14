康城影展｜34歲內地女星動作多多被批做作　無懼惡評親上線作反擊

國際影壇盛事「第78屆康城電影節」已在當地時間（13日）隆重開幕，今年依舊有不少內地明星出席。其中34歲的趙櫻子話題多多，被網民批評是「戲精」很做作，而她亦無所畏懼親自上線反擊網民。

趙櫻子穿上一件銀色鏤空鑲鑽裙搭配異域頭紗的禮服亮相。（趙櫻子微博圖片）

當走紅地氈的時間愈來愈靠近的時候，趙櫻子就突然在微博發文緊急向網民們求助，事關她準備穿上走紅地氈的紅色禮服不小心被咖啡潑灑，導致禮服上出現大面積污漬。然而，她這個求救舉動就被指是在學早前歌手吉克雋逸，在微博上求找粉底液色號的貼文，嘲諷她為人很做作：「戲真多啊」、「自己潑的還是經紀人潑的」、「戲精」等，認為她是在蹭話題。

趙櫻子被網民指是戲精。（趙櫻子微博圖片）

準備好的紅色禮服不小心被咖啡潑灑。（趙櫻子微博圖片）

準備好的紅色禮服未能派上用場，當然趙櫻子還有準備其他禮服，於是她就選擇穿上一件銀色鏤空鑲鑽裙搭配異域頭紗的禮服亮相，露出小蠻腿及長腿，非常性感，她留言表示：「今天的美是不是快接近美神了呀。滿分10分的話你們給打幾分呢？」但卻引來不少網民批評，嘲諷她「你看有人拍你嗎？大姐。」、「0人在意」等，而她亦無懼這一些批評，還親自留言反擊：「對呀，希望你每次照鏡子的時候，別忘了給自己豎個大拇指哦，加油。」等。另外，她亦不斷在微博連續上貼多個有關參加電影節的貼文，令不少網民都感到很厭煩。

趙櫻子親自上線反擊網民。（趙櫻子微博圖片）

趙櫻子不忘追星。（趙櫻子微博圖片）