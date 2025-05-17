風林火山｜康城影展首波影評一面倒　畫面破格精彩但故事不連貫

讓影迷苦候多年的香港電影《風林火山》，終於在今日（17日）凌晨時分，於《第78屆康城電影節》午夜展映單元舉行世界首映，跟全球首批觀眾見面。而首映禮上，導演麥浚龍則攜同演員古天樂、梁家輝及高圓圓一眾演員亮相紅地氈。作為萬眾期待的電影，大家雖未能先睹為快，但可以先睹影評。而從著名的電影節場刊《Screen Daily》以及影評網《letterboxd》，可發現影片似乎出現一大問題。



《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

風林火山︱古天樂高圓圓亮相康城紅地氈 梁家輝聽到一首歌即起舞

在康城影展上免費派發的場刊《Screen Daily》，向來是權威的指標，而在其官網看到對《風林火山》的影評，亦盡見精闢見解。影評以"Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong"為題，指麥浚龍不惜功本，在電影打造另一個90年代的香港。

麥浚龍早前在個人IＧ帳號透露，《風林火山》世界首映全場爆滿。（麥浚龍IG圖片）

影評以"Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong"為題，指麥浚龍不惜功本，在電影打造另一個90年代的香港。（網頁截圖）

三幕畫面建構全新香港警匪視角

影評先大談《風林火山》籌備近十年，而且傳出花近4億港元製作費。而在畫面呈現上，亦獲高度表揚，成功以一份不安感去建構一個全新的世界去講故事。影評亦數出三幕令人難忘的畫面，包括金城武睡在隧道出場一幕，白雪紛飛的銅鑼灣，還有一場堪稱電影史最時尚的葬禮，都成功展現電影的美術力量。又欣賞麥浚龍正努力創作一部具驚嚇元素的警匪片，頗有新鮮感。

金城武睡在隧道出場一幕，令影評留下深刻印象。（許育民 攝）

劇組更不措工本，在惠州一家鋼鐵廠内，按照1:1的真實比例，搭建出一個銅鑼灣實景。距離是由銅鑼灣站出口（前Forever 21位置），搭到去SOGO，佔地達6萬平方呎，當中又會加入銅鑼灣實景，仲會有落雪效果。（《風林火山》劇照）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

不過去到故事方面，影評就在第一段已點出問題所在︰「Hampered by choppy pacing and storytelling that crosses the boundary between cryptic and confusing, this admittedly lushly constructed quasi-epic is rendered nigh-on impenetrable, though not unwatchable.」意思是作為一部結構華麗，甚至達準史詩式的電影而言，其故事節奏不連貫、敘事方式又介乎神秘和混亂之間，幾乎讓人無法理解，但未至於不能觀看。

+ 3

以迷你影集呈現更適合

而去到影評尾段，筆者更直接道出令《風林火山》致命的地方，「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」影評道出電影的初剪版長達近7小時（有網傳是６小時），而在濃縮得只有兩小時後，在缺乏情感和敘事連接下，觀眾要花大量精神才可弄清戲中的結構和角色，為甚麼部分角色會出現，甚麼會突然消失，令觀眾只費神在投入這個世界當中，而忽略了演員的表現，故影評最終以一部奇特的電影來形容《風林火山》，並說這將會是一部精彩的迷你影集，似道出如果將足本放映，大家會看得更明白。

去到影評網《letterboxd》，大家的意見亦大致相同，有說電影情節過於複雜，缺乏趣味，故事與人物之間亦沒有任何關聯。有觀眾拍電影很精彩，氣圍非常好，但很想快快有人在維基百科提供劇情概要，「這樣我就能弄清楚剛才到底看了甚麼。」亦有觀眾指電影的視覺效果令人驚嘆，亦很時尚很酷，突破了動作片的極限，但如果你問我這部電影講甚麼？我不會知道。