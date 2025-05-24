九龍城寨光影之旅｜城寨三子揭幕　大電視播飛機升降充滿年代回憶

電影發展基金資助的全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（23/5）正式開幕。這個以金像獎最佳電影《九龍城寨之圍城》為主題的電影場景展，回到電影故事的原址重構電影場景。是次場景展規模最大，展期長達三年。展覽新增人文景觀與商店街等場景，向參觀者呈現八十年代城寨的獨特風貌。

《九龍城寨之圍城》為主題的電影場景展，回到電影故事的原址重構電影場景。是次場景展規模最大，展期長達三年。 （大會提供）

歷來最大規模的電影場景展

「九龍城寨光影之旅」規模更大，進一步展現香港電影美術工作者的創意與精湛工藝。在這個法定古蹟內重構《九龍城寨之圍城》經典場景比之前更多，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」、「士多」、「跌打館」、「魚蛋工場」、窄行內街的「裁縫店」、「維修店」、「水井」和「啤膠廠」，以及「城寨光影天台」。天台內有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜，更配以特別聲效，讓參觀者感受當時九龍區居民在飛機飛過時的聲浪。

去到展區，三子覺得充滿回憶。（大會提供）

是次展覽更加入不少香港傳統工藝的元素；包括入口以人手書寫的大型傳統花牌、入口上方「九龍城寨鐵牌坊」的設計，就參考了八十年代香港大廈鐵閘的設計。此外，展覽內部分地磚更是從舊建築物回收再用，以呼應當時的設計特色。

三子笑言展覽冷氣十足，好值得來參觀和消磨時間！ （大會提供）

是日開幕儀式於上午假九龍寨城公園衙門舉行，場面熱鬧，並設有醒獅儀式，寓意展覽吉祥順利。除了政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及香港旅遊發展局主席林建岳出席之外，《九龍城寨之圍城》三位主演胡子彤、張文傑和伍允龍亦有亮相。胡子彤、張文傑和伍允龍三人一同接受訪問，首次到九龍寨城公園的張文傑表示「九龍城寨光影之旅」非常值得觀看：「冷氣好充足，好值得參觀和消磨時間！」伍允龍表示置身場景勾起拍攝回憶，又表示自己最喜歡「城寨光影天台」，因為裡面的大電視播著飛機升降：「好似回到之前那個年代！」而胡子彤就表示展覽能夠讓訪客感受到「城寨浸除」：「最重要是將香港精神帶出去。」

「城寨四子」再現續作備受期待

提到「城寨四子」之一的林峯昨晚在紅館開騷，有入場觀看的胡子彤直言表演好睇，又謂對方時常鼓勵他跳舞：「我都開始不抗拒，我看過他兩、三次綵排後，就覺得這件事好有魅力之餘，自己亦有機會做到。」而講到林峯接受「Do姐」鄭裕玲節目訪問時，表示《城寨》續作將於2026年開拍，他們異口同聲表示期待，張文傑更指自己會預先構思動作，令自己打得更好睇。另外，講到張文傑的動作演員學校最近受幫助「復活」，他表示非常感動：「原來香港是有愛、有溫暖，我感受到有些觀眾和業主是非常支持香港電影，願意為它出一分力。」