方剛昨晨離世享年78歲　《人在邊緣》深入民心獲「御用奸人」稱號

演員方剛（原名︰梁芳綱），今日（31/5）傳來逝世惡耗。消息由Facebook專頁「威哥會館」公布，並得到方剛的義仔王瀚祥先生證實。方剛先生於2025年5月30日清晨與世長辭，享年78歲。

方剛近年已退出幕前，享受退休生活。（方剛@微博圖片）

方剛原名梁芳綱，約於1948年出世，方剛曾改名為梁舜年，藝名方剛、亦有稱方良剛，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等劇集，特別在《人在邊緣》鄭細鳳一角，無惡不作，態度無賴，形象深人民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱爲「御用奸人」。

方剛在電視劇《人在邊緣》中飾演鄭細鳳，無惡不作，兇狠的表情，令人心寒的笑聲，令觀眾留下深刻印象。（《人在邊緣》影片截圖）

為求逃走成功，不惜挾持細路做人質。（網上圖片）

方剛曾在個人微博中透露，當年入娛樂圈闖盪，是因為年少時在名媛的豪宅宴會中結識到導演李翰祥，當時眉清目秀的方剛被對方慫恿，可惜遭家人反對，加上滿臉暗瘡自覺有「破相」之感，在當年的國泰電影公司接演了兩部實驗電影後，接受不了鏡頭中自己的模樣，決意引退專心做生意。

方剛曾被亞視高薪挖角，盛傳當年酬金高達100萬，在亞視便拍下另一部代表作《勝者為王》。（方剛@微博）

直到1986年，獲邀參演改編自百老匯名劇的舞台劇演出《勾心鬥角》，於東南亞打出名堂，後來獲邀參演劇集《人在邊緣》，與黎明、劉青雲等人合作，演活大惡人鄭細鳳一角，隨重拾自信，更成為「御用奸人」。在無綫打響名堂後，曾被亞視高薪挖角，盛傳當年酬金高達100萬，在亞視便拍下另一部代表作《勝者為王》。方剛近年淡出幕定居內地養老，昔日經常扮演奸角的他變成慈祥長者，他曾患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，幸好當時及時醫治。