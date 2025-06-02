黃子華再與《毒舌大狀》導演吳煒倫合作　女主角由呢位影后演出﹗

近月戲院接連結業，電影工業開工量劇減。億萬票房靈藥黃子華，終宣布有迎搞作，伙拍《毒舌大狀》導演吳煒倫再次合作，但並非《毒舌大狀》續集，而是全新喜劇電影，女主角更找來影后鄭秀文出演。

安樂影片宣布，黃子華再與《毒舌大狀》導演吳煒倫合作 女主角由鄭秀文演出﹗ （FACEBOOK圖片）

導演吳煒倫轉載伙拍黃子華鄭秀文開戲的消息，並爆出疑似電影對白。（FACEBOOK圖片）

安樂影片6月2日在社交網發文，宣布新作安排：「感謝各位早前關注安樂電影開拍嘅新戲🙌🏻今日終於可以向大家宣佈📣安樂電影計劃開拍由導演 #吳煒倫 執導，#黃子華 及 #鄭秀文 主演喜劇電影🤩影迷們我哋戲院見啦。」吳煒倫導演隨即轉載電影公司發文，並爆出疑似角色對白：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待😏」

2014年電影《失戀急讓》中，黃子華客串演鄭秀文前夫。（影片截圖）

2014年電影《失戀急讓》中，黃子華客串演鄭秀文前夫。（資料圖片）

2014年電影《失戀急讓》中，黃子華客串演鄭秀文前夫。（資料圖片）

2014年電影《失戀急讓》中，黃子華客串演鄭秀文前夫。（資料圖片）

黃子華配鄭秀文可謂新鮮感十足，二人曾在2014年電影《失戀急讓》有一片之緣，片中黃子華客串飾演鄭秀文前夫。2016年黃子華受鄭秀文邀請，擔任演唱會嘉賓，台上他曾爆料指：「講真，我見過鄭秀文一日㗎咋！一日，咁佢就講，早晨，然後我同佢講：『食咗飯未呀？』係咁上下喇，梗係唔係啦，係！我問你睇書…」此時Sammi笑出嚟，又走音，子華就話：「你小心把聲呀吓！佢同我講，本書好犀利，鄭秀文嘅另一面，佢識我嗰日，佢問我：『子華你有冇睇過十九世紀俄國大文豪陀思妥耶夫斯基嘅《罪與罰》呀？』係咪？然後佢就話：『我唔明呀！』跟住我就唔想睬佢喇，因為我係冇睇過㗎，我哋嘅對話就終止咗喇，你睇吓我哋嘅關係咁就完咗喇。」

2016年黃子華擔任鄭秀文演唱會嘉賓。