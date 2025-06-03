不赦之罪︱蘇玉華黃秋生加戲後仍精簡　演技爆發：靜默無語更重要

香港宗教議題劇情電影《不赦之罪》，今日（3日）舉行首映禮，新晉導演林善、譚善揚攜同影帝黃秋生、劇后蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱等一眾主演一同出席。《不赦之罪》為香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃第一部面世上映作品，蘇玉華表示與秋生戲份難忘，更一直希望與歐鎮灝加一場同場戲份，最終與導演不斷商量後成功加戲！

黃秋生、蘇玉華一同出席《不赦之罪》首映禮。（葉志明 攝）

黃秋生、蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱一同出席《不赦之罪》首映禮。（葉志明 攝）

蘇玉華、歐鎮灝與陳書昕在《不赦之罪》首映禮後接受傳媒訪問，阿蘇在劇情中與黃秋生飾演夫妻、與陳書昕則飾演母女，談到與歐鎮灝的合作時，蘇玉華表示：「對我嚟講嗰場戲係好重要嘅，令個角色更完整、表達嘅意思更加突出、思考空間更大！」對於兩位新演員的表現，阿蘇亦大讚George：「唔好意思，開頭我完全唔認識阿George，但當我行入教堂、見到佢在場，佢即時帶我進入場景、進入咗嗰場戲！我成日覺得試鏡揀啱演員，其實已經贏咗一半，搵佢好貼切角色！」

蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕在《不赦之罪》首映禮後接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

George歐鎮灝、陳書昕均為香港影壇新鮮人！（葉志明 攝）

至於飾演女兒的Sheena（陳書昕），蘇玉華表示戲份雖然有限，但女兒的出現令角色家庭更完整：「佢作為一個年輕演員，可能佢拍電影嘅經驗仲多過我！佢好準確拿捏到唔同場口要演乜嘢，同佢戲劇訓練、洞察人嘅能力有關。」Sheena在戲中與秋生飾演父女，坦言本身覺得壓力甚大：「初頭諗覺得非常大壓力，始終係個咁德高望重嘅前輩，希望盡力表現得最好、唔好令佢失望！」但拍攝過程中，陳書昕卻發覺秋生相當容易親近，不停講笑：「秋生哥喺過程入面畀咗好多信心我，對住我唔會太嚴格，仲好鍾意講笑，講下爛gag舒緩下氣氛。其實佢係慈父多過嚴父。」

蘇玉華盛讚飾演女兒的陳書昕表現成熟。（葉志明 攝）

陳書昕形容黃秋生似一乎慈父多於嚴父。（葉志明 攝）

歐鎮灝近日為了配合《不赦之罪》的宣傳，在社交媒體上以角色阿樂作為分身，積極與網民互動，George笑言過程興奮：「可以唔駛顧公司嘅形象，咩都講得呀嘛！（長期懺悔模式？）懺悔完㗎喇！跟住落去阿樂會開心啲！」

歐鎮灝近日為了配合《不赦之罪》的宣傳，在社交媒體上以角色阿樂作為分身，積極與網民互動。（葉志明 攝）

《不赦之罪》為George歐鎮灝首部主演電影。（葉志明 攝）

黃秋生與蘇玉華在《不赦之罪》裡飾演夫妻，對手戲份卻相當精細簡短、反璞歸真，阿蘇笑言戲份已經比預計多：「角色嘅重要性、演員做得好唔好，唔取決於有幾多場戲！做得好嘅一場戲已經夠殺！」觀眾在預告片率先目睹秋生與阿蘇爆發式的對手戲，阿蘇表示爆發式表演並無難度：「其實爆發對我嚟講係最易㗎！當然，有內容嘅爆發、同冇內容嘅爆發係兩回事啦！師母爆發嘅地方得一兩下，更重要嘅係佢唔講嘢、靜默、無語嘅時候，其實佢講緊好多嘢！嗰啲係我認為最正嘅moment，或者最享受去演嘅嘢！」

蘇玉華坦言師母的角色，沉默戲份比爆發更重要。（葉志明 攝）