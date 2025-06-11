無赦之仇｜蘇志燮化身John Wick打到飛起 復仇之路展現暴力美學

由蘇志燮、許峻豪、李浚赫、秋英宇等主演的Netflix韓劇《無赦之仇》（Mercy for None），憑簡單的復仇劇情及黑幫權鬥展現暴力美學，更被劇迷譽為「韓版John Wick」，日前上架後立即登上Netflix點播排行榜冠軍位置。今次蘇志燮相隔13年再接動作片回歸小熒幕，未開播已經引起大批劇迷關注，現在就為讀者盤點劇集5大亮點。



《無赦之仇》已於6月6日在Netflix上架。（IG圖片）

《無赦之仇》改編自韓國網路漫畫《浴血廣場》，劇情主要講述主角南基準（蘇志燮 飾）在11年前為了脫離黑幫，選擇自斷阿基里斯腱，過上平凡生活。當得知自己在黑幫「輳運」組織中的接班人，親弟弟南基錫（李浚赫 飾）突然被殺後，基準決定重返黑幫世界，展開一場血腥復仇之路，揭開弟弟死亡背後的黑幕。劇集以黑幫及復仇作為賣點，當中充滿陰謀、詭計和背叛，劇情峰迴路轉。

蘇志燮飾演主角南基準。（《無赦之仇》劇照）

蘇志燮回歸小螢幕

久未露面的蘇志燮上一部韓劇已是3年前的《醫法刑事》，今次再度回歸小熒幕，《無赦之仇》上架前已令粉絲引頸以待。今次是蘇志燮相隔13年再接動作題材的作品，他曾透露一直很想再演動作戲，只是一不小心13年就過去了，今次能夠主演《無赦之仇》，蘇志燮本人也非常期待。

《無赦之仇》被劇迷譽為「韓版John Wick」。（《無赦之仇》劇照）

李浚赫角色成關鍵人物

憑《我的完美秘書》爆紅的男神李浚赫今次以特別演出身分現身《無赦之仇》，今次飾演黑幫接班人南基錫突然被殺，離奇死亡掀起兩個幫派的廝殺，但似乎兇手另有其人，劇情成為推動劇情的關鍵人物。雖然在開劇不足半集就死掉，但李浚赫死前1打10的帥氣動作場面，為觀眾留下深刻印象。

南基錫（李浚赫 飾）突然被殺令南基準（蘇志燮 飾）重返黑幫世界，展開一場血腥復仇之路。（《無赦之仇》劇照）

車勝元驚喜亮相 角色神秘

《無赦之仇》除了有蘇志燮及李浚赫兩大男神，還有憑《外傷重症中心》爆紅的秋英宇，就連車勝元也有特別出演。車勝元在劇中飾演「金先生」，應該是與「輳運」及「鳳山」兩個組織關係密切的重要角色，但到底是何方神聖，相信要欣賞劇集才能得知真相。

車勝元在劇中飾演「金先生」，角色神秘。（《無赦之仇》劇照）

南基準與兩大黑幫組織的恩怨情仇

《無赦之仇》劇情雖然主要講述南基準的復仇之路，但劇情以關乎到「輳運」及「鳳山」兩個組織，南基準與兩者之間的關係，還有11年到底發生什麼事，令南基準自斷阿基里斯腱隱姓埋名，這亦是劇情重要的支線。

許峻豪飾演「輳運」老大。（《無赦之仇》劇照）

《無赦之仇》被譽為「韓版John Wick」？

蘇志燮在劇中每次亮相只穿上黑色西裝，每次打鬥都以快狠准三兩下手腳就KO對手，更同時對決20人，厲害程度媲美《殺神John Wick》。有不少劇迷都大讚劇集展現了埋身肉搏的暴力美學，看得過癮大讚：「爽！」、「好似好打過John Wick」。另外，蘇志燮飾演的南基準因親弟被殺而展開復仇之路，加上由N.Clean「清潔公司」主理的「墓地」聊天室，利用逃家少年犯罪賺錢，同時發放價高者得的「江湖追殺令」，清潔與《殺神John Wick》都有不少相同之處。

蘇志燮在劇中每次亮相只穿上黑色西裝，每次打鬥都以快狠准三兩下手腳就KO對手。（《無赦之仇》劇照）