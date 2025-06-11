不赦之罪影評｜一場互動的殘酷遊戲　以人性矛盾推翻觀眾每個取態

電影《不赦之罪》，由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝（George@P1X3L）及陳書昕（Sheena）主演，是近日頗具話題的電影，亦是今年暫時看過，最對味的一部香港電影。話題先來自復活節期間，George背上十架落區行苦路，日前又在烈日當空下派街招，讓市民充滿疑問，大感興趣。至於對味，是來自劇本的完整，對立簡潔清晰，處理上沒太大的犯駁或失誤，而結局的處理更是令人喜出望外，更令人鼓舞是作品來自兩位新導演林善、譚善揚。



為履行贖罪的感覺，戲中George仿傚耶穌行苦路。（《不赦之罪》劇照）

## 注意︰以下內容含劇透 ##

整部電影演員不多，就是黃秋生飾演的梁牧師，與蘇玉華是夫妻，女兒陳書昕與歐鎮灝是同學，幾位的關係簡單但不單薄，而且環環相扣，互相影響，互有傷害。在戲中因為歐鎮灝強暴了陳書昕，女方不勝壓力而自尋短見，從而兩公婆關係起了變化，而身為牧師的秋生，曾對宗教有所動搖，正當那份動搖漸漸修補好再次牢固起來時，歐鎮灝出獄再次走到自己面前，並去到其教會下求贖罪，慢慢更受宗教感化，成了虔誠信徒希望秋生為他領洗。

女兒的離世，令黃秋生飾演的梁牧師，對信仰起了動搖。（《不赦之罪》劇照）

父母眼中的乖乖女，在校內原來有另一張臉。（《不赦之罪》劇照）

故事開來，George被塑造成罪有應得的罪人，坐了數年監禁得到所謂應得的懲罰，但對痛失女兒的父母而言，這數年監禁實在微不足道，作為觀眾，很容易會選擇站在秋生那邊，拒絕接受。去到中段，導演帶出女兒陳書昕，原來並非父母眼中的乖乖女，在校內更是欺凌的主導，而受害的就是George，用愛去誘惑，最後釣上這傻小子被公開凌辱，這一刻你會開始有點點同情這少年。

陳書昕再之飾演反叛學生，仍然這麼入型入格。（《不赦之罪》劇照）

痛失女兒後，作為母親的久久未能放下那份痛。（《不赦之罪》劇照）

而到後段，女兒發現自己懷孕，想誕下小孩，但秋生反對，並一意孤行要女兒做人工流產，那份專制，那份為顧全面子的蠻不講理，跟眾人眼中善解人意，用心聆聽的善良牧師判若兩人，這更成了女兒輕生的導火線。整部電影就是圍繞一個又一個的矛盾，當你選定好支持那一方時，下一章節便要推翻你的決定，就似信仰被考驗一樣。當矛盾不再單一的兩面，你要原諒的未必是你的敵人，而是自己。

George在校內，即被欺凌的對象。（《不赦之罪》劇照）

去到最後，George深信自己受到神的恩典，深信梁牧師真的原諒了自己，對自己重拾信心，重拾希望，好想接受洗禮重新做人，而負責儀式的更是黃秋生。來到這刻，秋生真的可以借信仰力量完全壓抑個人的情感，為他的重生喝采？值得一提是George的演出，面對住影帝，緊張必然有，但放到二人初相處的時刻，又恰到好處，而當他感到獲得神的呼喚，獲得救贖，即將迎來重生的興奮，他正好演到那份傻勁和喜悅。唯一欠說服力是外表精靈靚仔的他，在校內怎會是被欺凌的一位，換轉是P1X3L隊友葉振弘（Marco）來演，會減少違和。