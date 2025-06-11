歐陽萬成開騷獲黃子華請食生日飯　呢位叱咤男金歌手都同場慶賀

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於6月13至15日假紅館舉行棟篤笑，今次亦是他首次進軍亞洲地區舞台舉行。而今日（11/6）生日的Jimmy，就在個人IG帳號上載一條短片及相片，見到有不少人跟他慶視，當中包括黃子華，而從影片聽到，今次更是子華神掏荷包請大家食，足見二人交情甚深。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於6月13至15日假紅館舉行棟篤笑，今次亦是他首次進軍亞洲地區舞台舉行。（網上圖片）

其實自歐陽萬成舉行棟篤笑的消息曝光後，市面已出現一片搶飛熱，四場門票火速售罄，最後再加開一場日場，一共五場亦全數賣光，人氣相當勁。而今日正正是Jimmy的生日，他便上載疑似昨晚跟一眾朋友食生日飯的相及片，而他亦特別強調好開心子華為佢慶生。「我好開心子華，我嘅叔叔，一個喺香港新相識好正嘅朋友，會提早幫我慶生，非常感激。」

生日獲偶像請食飯，係作為粉絲的至高待遇。（IG@jimmyoyang）

同場還有古巨基、蔡一智、金燕玲及蘇施黃。（IG@jimmyoyang）

而飯局中，更見到跟子華合作過的藝人都有出席，包括《破。地獄》的金燕玲，帶同伴侶蘇施黃一同出席。而曾經奪得叱咤男歌手金獎的古巨基都有現身，他跟子華曾合作一首歌曲《子華說》，借用黃子華在棟篤笑的金句入詞，與子華featuring合作。

仲準備咗壽桃。（IG@jimmyoyang）

同場還有古巨基、蔡一智、金燕玲及蘇施黃。（IG@jimmyoyang）

而Jimmy深怕部分外國粉絲不知道黃子華有幾厲害，特別再講一次︰「可能有啲唔喺香港生活嘅朋友，唔識黃子華，佢係香港棟篤笑界的始祖並將這文化普及。佢曾經喺紅館開26場棟篤笑全數賣爆，我跟隨佢嘅步伐，由5場開始。」

在香港出生的Jimmy O. Yang，自小移民到美國，但對香港文化仍然深愛，包括最愛的電影是周星馳的《國產凌凌漆》，而小時候因為入場看過黃子華有份主演的《鬚根Show》，直接啟蒙他對棟篤笑的興趣，從而在荷里活發展其棟篤笑事業而闖出名堂。

美籍華裔喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）近日現身銅鑼灣飲茶，大嘆一盅兩件；他提到在香港飲茶必須食鳳爪，因為特別入味；此外他又提到在香港有「下午茶」優惠，價錢實惠，叫一堆野食都是盛惠223港元（約30美元），比在美國食麥當勞還要「抵食」。（IG@jimmyoyang）