劉玉玲獲頒發職業成就獎　評審讚揚︰重新定義藝術家應有的模樣

第78屆瑞士盧卡諾影展，日前公布今屆的職業成就獎得主（Career Achievement Award），得獎者是現年56歲，美籍華裔女演員劉玉玲（Lucy Liu）。影展的藝術總監Giona A. Nazzaro，在公佈的文章中大讚她「重新定義荷里活女主角」。



劉玉玲在《標殺令》的演出，亦大獲好評。（《標殺令》劇照）

劉玉玲在《標殺令》的演出不足20分鐘，但足夠讓觀眾留下深刻印象。（《標殺令》劇照）

第78屆盧卡諾影展將於8月6日至16日舉行 ，日前公佈職業成就獎由劉玉玲奪得，屆時劉玉玲會攜同最新作品《Rosemead》到場舉行首映及接受獎項。而在新作中，劉玉玲是飾演一名移民寡婦，演技大獲好評，亦打破其動作女星的形象。

影展的藝術總監Giona A. Nazzaro，在發佈文章中表示劉玉玲在電影與電視領域的影響力不可估量，更封她是「重塑自我大師」。「不斷帶來具有衝擊力的表演，挑戰主流觀念。從她在《甜心俏佳人》（Ally McBeal）中的突破性演出，已獲得艾美獎與演員工會獎提名，去到接拍昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的《標殺令》（Kill Bill）中令人難忘的角色，劉玉玲成功走出一條甚少人能企及的道路。」

劉玉玲同時亦是畫家，有舉行過畫展。（IG圖片）

劉玉玲的外貌，甚受西方觀眾愛戴。（Youtube影片截圖）

除了演技，Giona更留意到劉玉玲在其他作品中，浸出不一樣的影響力。「像紀錄片《Meena》這樣具社會意義的作品，還是榮獲艾美獎提名的創新VR體驗《The Pirate Queen》，都展現了她不斷突破的藝術視野。」最後，Giona更高興表示當日，將可在大廣場（Piazza Grande，可容納8000人的露天廣場）迎來劉玉玲。「我們深感榮幸，她無畏的選擇與開創性的演出，持續啟發觀眾，重新定義21世紀的藝術家應有的模樣。」

有指劉玉玲拍攝《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）時片酬為120萬美元（約930萬港幣），但其餘兩位主角的片酬已達千萬美元，相差十倍。（《標殺令》劇照）

有指劉玉玲拍攝《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）時片酬為120萬美元（約930萬港幣），但其餘兩位主角的片酬已達千萬美元，相差十倍。（《標殺令》劇照）

父母均是台灣人的劉玉玲，初到美國生活並不富裕，只能住在紐約皇后區，劉玉玲還曾經跟哥哥一起到製衣廠打工幫補家計。知識改變命運，劉玉玲順利考上紐約大學，隨後更轉去密西根大學（University of Michigan）修讀亞洲語言與文化學士。19歲被星探挖掘從而展開演員之路。而作為初代到荷里活發展的華裔藝人，起初待遇都不算好，有指她拍攝《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）片酬為120萬美元（約930萬港幣），但其餘兩位主角的片酬已達千萬美元，相差十倍。直至拍攝續集，才力爭至440萬美元（約3,400萬港幣）。