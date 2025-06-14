無赦之仇｜蘇志燮西裝肉搏劇情緊湊 全員身高180以上震驚網民

Netflix《無赦之仇》改編自韓國網路漫畫《浴血廣場》，簡單的復仇及黑幫權鬥，成功登上全球非英語劇第二位。回歸公仔箱的蘇志燮化身「韓版John Wick」，以一敵二十殺到底，雖然Big Boss不難猜，但大批網民都激讚全劇主角都「由頭帥到尾」。



《無赦之仇》已於6月6日在Netflix上架。（IG圖片）

《無赦之仇》劇情主要講述主角南基準（蘇志燮 飾）在11年前為了脫離黑幫，選擇自斷阿基里斯腱，過上平凡生活。當得知自己在黑幫「輳運」組織中的接班人，親弟弟南基錫（李浚赫 飾）突然被殺後，基準決定重返黑幫世界，展開一場血腥復仇之路，揭開弟弟死亡背後的黑幕。劇集以黑幫及復仇作為賣點，當中充滿陰謀、詭計和背叛，劇情峰迴路轉。

《無赦之仇》被劇迷譽為「韓版John Wick」。（《無赦之仇》劇照）

蘇志燮在劇中穿上黑色西裝埋身肉搏暴力對決，有劇迷指明明很血腥卻被蘇志燮的魅力帥到。劇中除了有蘇志燮之外，劇中還有多位演技派男神，包括飾演被殺弟弟的李浚赫、「金先生」車勝元、黑二代秋英宇、孔明等。有大批網民大讚《無赦之仇》集結了多位型爆男神，而所有主要演員身高到超過180cm！

劇中所有演員都打得精彩。（IG圖片）

南基錫（李浚赫 飾）突然被殺令南基準（蘇志燮 飾）重返黑幫世界，展開一場血腥復仇之路。（《無赦之仇》劇照）

日前劇中演員出席宣傳活動，片段被網民瘋傳，更有人列出所有的高度，在場最矮的蘇志燮及李浚赫都有181cm，而最高的竟然是黑幫老大「具鳳山」安吉強竟然有187cm高，令網民驚訝。

劇中演員出席宣傳活動。（IG圖片）

蘇志燮高181cm。（IG圖片）

李浚赫181cm。（IG圖片）

秋英宇186cm。（IG圖片）

孔明183cm。（IG圖片）

安吉強竟然有187cm高。（IG圖片）

大批網民大讚劇情緊湊又打得精彩，無論男女都一致好評：一打開就直接追到結局」、「全劇根本沒有尿點」、「大蘇的動作戲太帥，終於get到媽媽姨母們為何那麼粉他了」、「太好看了！從頭打到尾！感覺蘇蘇快要累死了 歐巴們太帥了」、「全員顏值高打戲也爽」、「統一高度也太帥了」、「又帥又高 這就是韓劇的魅力」。