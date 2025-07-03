蔡瀾靠一部電影成功自學日文　倪匡質疑︰我學兩年都淨係識聽一句

蔡瀾先生於上星期安詳離世，享年83歲。蔡瀾是香港早期著名的日本通，但原籍廣東潮州，生於新加坡的他，自小沒有學習過日文，18歲那年家人建議赴日本留學，入讀於日本大學藝術學部電影科編導系。但在一句都聽唔明，一句都講唔通的情況下，怎樣可以學成而歸，更練成一口流利日文呢？在其中一集《今夜不設防》中，蔡瀾便親自解說這個獨門方法 ，更表示人人都做到。



其中一集《今夜不設防》，沒有嘉賓，三位各自訪問對方，談往事。（《今夜不設防》影片截圖）

蔡瀾當年以去到日本，對日文一曉不通，但急需要學會以便生活及讀書，而從小在戲院樓上住的他，早就養成睇電影的習慣，於是去到日本同樣從電影入手。「去到我搵一間戲院，揀一部自己鍾意睇嘅電影，同一部戲由朝到晚睇足咁多場。到第二日再去，同樣由朝睇到晚睇足咁多場，總之部戲放映幾耐我就睇幾耐，當你睇咗50次以上，你無可能學唔識。」

蔡瀾赴日前對日文一曉不通，就是靠不停看一部電影而學會了。（《今夜不設防》影片截圖）

講到這裡，身邊的倪匡質疑其真偽，黃霑更問及到底是一部甚麼電影？蔡瀾忘記了戲名，只記得是活躍於50年代，石原裕次郎主演的電影。「你唔相信可以自己試下，而家仲簡單，因為有錄影帶（節目在80年代播放），你睇50次絕對學識。」

倪匡堅稱這方法冇可能。（《今夜不設防》影片截圖）

更以自己為例，苦學兩年，去看一部冇字幕的日文電影，只聽得明一句。（《今夜不設防》影片截圖）

倪匡依然不相信，原來他都有學過兩年日文，覺得結構非常艱深，更加不相信在聽唔明對白之下睇50次便學識。倪匡︰「我學咗兩年日文，試過去睇一部冇中文字幕嘅日本電影，睇完之後朋友問我聽唔聽得明？我話我淨係聽到一句︰『ありがとう Arigatō』」朋友聽後立即笑罵︰「你去死吧！我未學都識呢句啦！」此刻更令黃霑及蔡瀾笑到人仰馬翻，倪匡就指因為日文對白講得太快，難以跟上。