田啟文拆解電影都市傳說成因　黃子華《神秘寶藏》苦候11年有動靜

香港電影業近年有一個現象，叫做「都市傳說」，即是好一些電影拍畢已久但又遲遲未正式上畫，就似一個傳說只聞其聲未見其貌。其中代表作品包括《風林火山》、《尋秦記》，動輒都等候7、8年，連帶金像獎都以此來開玩笑搞氣氛。



作為資深電影人田啟文，自己都有份監製其中一部「傳說」，鄭中基自導自演的《阿龍》，問到成為傳說的因由，田生表示原因有很多，但最主要都是送審問題。而田生更爆出一個驚人消息。於2014年拍畢，由黃子華、鄭中基主演，傳足11年的「都市傳說」之王《神秘寶藏》，原來都曾經有重新啟動意向。



問到田啟文「都市傳說」是怎樣煉成？他不諱言是過審問題。「因為要照顧內地審批，未拎到『龍標』（准映證）前，你咩都唔做得。」（潘樂文 攝）

資深電影人田啟文，自己都有份監製其中一部「傳說」，鄭中基自導自演的《阿龍》。（潘樂文 攝）

清完存貨市道望熱鬧起來

今年電影業步入寒冬，各大電影公司都持觀望態度，未有大力動身投資開拍新戲，但戲院日日都開，日日都要有戲播，令大家努力尋找各公司的存貨應市，變相令這批「都市傳說」在2025年熾熱起來。身為資深電影人田啟文，都有留意這個現象。「其實唔開戲其中一個原因都係要消化啲存貨，疫情前幾間電影公司拍落不少貨，未放映資金未回籠，所以都不急於要開戲。」

《風林火山》演員陣容粒粒都是巨星，當中包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲及高圓圓。早前終於在康城放映，香港於年內上畫。（《風林火山》劇照）

今屆金像獎，大會便以《尋秦記》是「都市傳說」來開玩笑。（直播截圖）

又正正傳說電影陸續上畫，田啟文當下大膽預測，來年電影行業將會轉勢向好。「好簡單，存貨都消化晒，有些電影公司都有自己戲院，都要搵戲放，冇戲放唔通放煙花？英皇、安樂、寰亞、銀都都要搵戲放，所以可預期來年都會陸續開番戲。」

田啟文大膽預測，來年電影行業將會轉勢向好。「好簡單，存貨都消化晒，有些電影公司都有自己戲院，都要搵戲放，冇戲放唔通放煙花？」（潘樂文 攝）

「都市傳說」是如何煉成

問到田啟文，「都市傳說」是怎樣煉成的？他不諱言都是過審問題。「因為要照顧內地審批，未拎到『龍標』（准映證）前，你咩都唔做得。當你部戲有不足之處，需要修改剪走的地方，都要花時間處理。加上內地負責審批的人員時有替換，點解要換人呀？可能嫌佢手鬆，換個手緊些，換咗又要再審過。畀完意見就要時間去修改，對投資者而言都係頭痛問題，影響資金回流時間。」

而近年更有另一個成因，就是市場消費力需要時間復原。「大家發現當有部戲剛剛做完，絞幾十億，咁你有戲都唔好上住喇，因為市場已經被吸乾。你睇睇《哪吒2》之後，就算去到五一檔都冇一套票房似樣，市場要時間消化，最快都可能要等到十月一國慶先係另一個大檔期，有競爭力嘅戲，都會爭呢個檔期。」

田啟文從事電影多年，當過不同崗位，近年多擔任監製。（潘樂文 攝）

電影《阿龍》本身拿到准映證準備6月上畫之際，鄭中基就鬧離婚，大大影響宣傳。（《阿龍》劇照）

黃子華都有套等出籠

「都市傳說」之外，差不多每間電影公司都有一部「傍身」，而身為監製的田啟文，自己都有部由鄭中基自導自演的《阿龍》成為傳說，不過這個成為傳說的故事，講起都一匹布咁長。田啟文︰「套戲拍完兩年左右其實已經拎到『龍標』，但有人建議可以剪短啲，以前過審後，再剪短係冇問題，係唔可以加長，但換咗人之後，剪短之後要再審過。意思係你剪得，即係搵到有不足地方，我哋要再睇。可以話係喺不適合時間做咗一個不適合的決定。」

然後到今年再拿到准映證準備6月上畫之際，鄭中基就鬧離婚，大大影響宣傳。田啟文︰「我可以百分之一千肯定，記者問完第一句套戲點呀，之後就問太太點呀？小朋友點呀？完全唔關套戲事。所以等佢搞掂先啦，套戲花好多心血去拍，好值得支持，唔好被其他事掩蓋咗。」

國產電影公映許可證，俗稱「龍標」。（網上圖片）

而在宏宏「傳說」當中，同樣是鄭中基自導自演，黃子華、陳法拉主演的《神秘寶藏》，自2014年拍畢後，2017年傳過會上畫，但最後消聲匿跡。如今事隔11年，黃子華都由票房毒藥變成靈藥，《飯戲攻心》、《毒舌大狀》、《破。地獄》坐擁3億票房，難得有部舊作，又有機會湊熱鬧上映？田啟笑︰「曾經係有聽聞過片主想搞番起部戲，的確係見黃子華得喎！加上部戲故事冇時間限制，係特技可能要執一執。但都是內部消息，之後都冇再聽到進一步消息，我都想佢可以重見天日。」

見到子華神同鄭中基合演，其實係想睇。（《神秘寶藏》劇照）