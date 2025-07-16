導演黃泰來因喉癌離世享年75歲　與劉美君有10年婚姻育一子一女

電影導演黃泰來，今日（16/7）傳出因喉癌逝世，享年75歲。黃泰來是60年代導演黃堯兒子，執導過的電影有《緣份》（1984）、《英雄好漢》（1987）、《法內情》（1988）、《我在黑社會的日子》（1989）、《愛人同志》（1989）及《三狼奇案》（1989）等。1982年黃泰來與當年只得18歲的劉美君結婚，婚後育有一子一女，但二人於1992年離婚。

黃泰來早前以電影《爭霸》監製亮相，他與梁小龍有近40年未有合作，受訪時笑言梁小龍的角色會由頭客串到尾。（葉志明 攝）

黃泰來1970年代至80年代初，曾先後在佳藝電視及麗的電視任職編導，1980年加入邵氏兄弟有限公司攝製電影。成名作是1984年，由張國榮、張曼玉、梅艷芳主演的《緣份》，隨後在英雄片熱潮下，拍下周潤發、萬梓良主演的《英雄好漢》（1987），還有掀奇案系列熱潮的三級片《三狼奇案》（1989）。而他在去年，仍未言休，擔任由梁小龍主演的電影《爭霸》監製。

由張國榮、梅艷芳、張曼玉主演的電影《緣份》，是黃泰來執導之作。（《緣份》劇照）

黃泰來最多人認知的情史，是於1982年跟當年還未做歌手的劉美君結婚。劉美君8歲時開始當童星，拍攝廣告及電視。中五畢業後在麥當雄的電影公司任製片，從而認識導演黃泰來。1982年，年僅18歲的劉美君便決定嫁給對，經歷10年婚姻生活便告吹，育有一對子女。

1982年，年僅18歲的劉美君便決定嫁給對，經歷10年婚姻生活便告吹，育有一對子女。（資料圖片）