何超儀發聲明交代陳子聰健康狀況　在美接受治療手術部位鄰近心臟

賭王千金何超儀的丈夫陳子聰，過去曾因大動脈撕裂險些喪命，多次接受手術和長時間治療，妻子何超儀為了照顧他一度停工。近日有傳陳子聰身體狀況突然變故，加上何超儀日前取消原定於2025年8月10日在台東參加的音樂會，令外界擔憂陳子聰的健康。

日前有傳陳子聰健康再出問題急赴美做手術。（資料圖片）

為免不實報導持續發酵，今日（30日）何超儀發聲明交代丈夫情況。

聲明如下：「就本人近日因家庭原因辭演《台東 2025 月光。海音樂會》一事，引發外界對我丈夫陳子聰先生健康狀況的諸多猜測，我們深感遺憾。為免不實報導持續發酵，特此作出以下澄清，以正視聽：

1. 本人對目前傳媒所獲悉的道歉信件具體內容並不知情，亦未經本人同意。若事件過程中涉及本公司內部員工處理失當，公司定必予以嚴正處理。

2. 該信件乃本人所屬之 852 公司與《台東 2025 月光。海音樂會》主辦單位之間的商業函件，受保密條款嚴格約束，絕不能對外公開。本人及 852 公司從未授權任何機構或第三方將此信件向傳媒披露。

3. 本人與丈夫懇請各媒體停止就此事進行不必要的渲染與炒作。此外，需特別說明：我丈夫陳子聰正在美國接受治療，將於日內接受手術，由於手術部位鄰近心臟，過程相對複雜，但我們夫妻將會勇敢面對。

4. 此事件已為我們夫妻帶來莫大困擾。我們深切懇請各位媒體朋友，能給予我們，尤其是我丈夫陳子聰先生，必需的空間與安寧，讓他得以靜心休養。對於因此次辭演為相關單位帶來的不便，本人謹此致以誠摯歉意。本人定必儘快妥善處理後續事宜，重返工作崗位。

最後，我與我丈夫再次衷心感謝媒體朋友一直以來的關心、祝福與體諒。」