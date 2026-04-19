金像獎2026｜杜德偉《風林火山》奪男配　與吳孟達合作受啟發

現年64歲的杜德偉（Alex），早前憑電影《風林火山》獲《香港電影導演會年度大獎》頒發「最佳男配角」，而在今晚舉行的《香港電影金像獎》中，他再下一城，擊敗《UFO離奇命案》陳湛文、《水餃皇后》袁富華、《再見UFO》黃又南及《拼命三郎》林家熙，升呢「金像男配角」，成為雙料男配，這也是他入行逾40年首個金像獎個人獎項，實力獲得認可。

杜德偉憑電影《風林火山》首獲提名金像獎「最佳男配角」。（金像獎官方圖片）

演活不羈毒販「李文狄」 與金城武兄弟角力成亮點

杜德偉今次在電影《風林火山》中演出搶眼，成全片亮點之一。戲中他飾演金城武的哥哥「李文狄」，長期潛逃海外，沉溺於毒品，登場時其不羈狂放的造型與乖張狂妄的演技令人眼前一亮，特別是他與弟弟金城武「兄弟間」因對集團發展理念不同而產生的角力，更是引人入勝。

杜德偉飾演長期潛逃海外，沉溺於毒品，戲中金城武的哥哥李文狄。Alex登場時其不羈狂放的造型與乖張狂妄的演技令人眼前一亮。（《風林火山》劇照）

杜德偉早前憑此角在《香港電影導演會年度大獎》已先下一城，故事前已被視為金像獎「最佳男配角」奪獎大熱。他早前分享首次入圍感受時，表示沒想過人生去到這個階段，還有這個第一次。他很喜歡「李文狄」這個角色，也演得很開心。如今得獎，可以說是實至名歸。

杜德偉在《香港電影導演會年度大獎》已先下一城，奪「最佳男配角」。（陳順禎 攝）

生於顯赫音樂世家 應新秀冠軍入行

杜德偉於1985年參加《第四屆新秀歌唱大賽》，擊敗蘇永康、李克勤、周慧敏、草蜢等對手奪得金獎後入行，唱過無數經典金曲，無論是情歌《鍾愛一生》，還是快歌《脫掉》，統統都紅遍中港台。而且他生於顯赫音樂世家，媽媽是有「中國歌后」美譽的張露，曾演唱《給我一個吻》及《你真美麗》紅遍樂壇，爸爸則是西班牙裔著名鼓手樂隊領班杜少明，自幼在父母的耳濡目染下，對音樂產生濃厚興趣。除了音樂外，杜德偉也有涉足影壇，早前曾參演《流氓醫生》和《神偷次世代》等電影，與梁朝偉、劉青雲及黎明等影帝級人馬交手。而在今次金像獎中，除了《風林火山》，另一套電影《再見UFO》也見到其身影，飾演徐天佑的父親，展現出截然不同的一面。

杜德偉是《第四屆新秀歌唱大賽》冠軍。（《第四屆新秀歌唱大賽》截圖）

當年他獻唱《Hello》參賽。（《第四屆新秀歌唱大賽》截圖）

與吳孟達合作受啟發

在演藝路上，杜德偉曾多次表示已故前輩吳孟達對他影響很深，兩人當年合作劇集《邊城小子》結緣。吳孟達前幾年肝癌病逝，杜德偉曾發長文懷念對方，並貼出對方送給他的書籍《角色的誕生》。他表示稱達哥是他最敬重的一位前輩演員，有幸與對方合作，相處兩個多月中讓他看到一個真正有俠義風範的前輩大哥。

杜德偉在電影《流氓醫生》與梁朝偉有不少對手戲。（《流氓醫生》電影截圖）

杜德偉在電音《神偷次世代》的出場非常有型。（《神偷次世代》電影截圖）

杜德偉提及拍攝期間有一晚寒流突襲，氣溫下降至零下11度，達哥貼心安排助手為工作人員買來20多件羽絨，他被對方舉動所感動；還有開工第一日，達哥被戲裡一隻駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，之後全程要靠拐杖幫助行動，非但沒抱怨，還每天帶傷準時開，其工作態度更令他終身受用，煞科當日更捨不得抱著達哥大哭，之後兩人一直保持聯絡。

杜德偉難忘與吳孟達合作。（《邊城小子》截圖）

杜德偉從達哥身上得到不少啟發。（《邊城小子》截圖）

達哥病逝時，杜德偉發長文懷緬兩人昔日合作時的點滴。（杜德偉Facbook）

曾戀影后名模 被太太私有化

感情方面，杜德偉最為人所知的兩段情分別是影后吳君如和名模周汶錡。吳君如在二人分手後曾透露是因為一名模特兒介入，而非她身材發福導致情變。之後，杜德偉與名模周汶錡交往六年，曾有指兩人一度論及婚嫁，但最終仍以分手收場。至2012年，杜德偉與年紀小他24歲的攝影師李曉冰（Ice）結婚，並育有一子AJ。這段「父女戀」曾不被看好，杜德偉甚至與岳父同齡。然而，兩人婚後至今依然恩愛甜蜜，一家三口美滿幸福。

杜德偉於2012與年輕24歲的攝影師太太李曉冰結婚，婚後兩人育有一子。（IG圖片）