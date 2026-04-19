金像獎2026｜梁家輝26歲奪影帝創紀錄　慘被封殺銅鑼灣做小販維生

《第四十四香港電影金像獎》最佳男主角獎，最終由梁家輝憑《捕風追影》奪得。今次是68歲的梁家輝第五度奪得金像獎影帝寶座，成為歷屆封帝次數第二多的男演員，僅次於梁朝偉的六次。梁家輝早在26歲已憑《垂簾聽政》奪得香港電影金像獎第三屆最佳男主角，但隨後發展並不理想，甚至要在銅鑼灣擺地攤，自資辦雜誌，去捱過艱難歲月。



梁家輝憑《捕風追影》第五度奪得最佳男主角，僅次梁朝偉的６次。（葉志明 攝）

謝霆鋒負責頒發最佳男主角予梁家輝。（葉志明 攝）

梁家輝憑《捕風追影》第五度奪得最佳男主角，並感謝太太包容了他44年。（葉志明 攝）

（《捕風追影》劇照）

68歲的梁家輝，第五度奪得金像獎影帝寶座，成為歷屆封帝次數第二多的男演員，僅次於梁朝偉的六次。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

早前的導演會頒獎禮，梁家輝廖子妤奪影帝影后。（資料相片／陳順禎 攝）

考入TVB訓練班與劉德華同期 因不守規矩被逼退學

梁家輝出生於香港的普通家庭，成長於北角邨。1981年考入無綫電視（TVB）第10期藝員訓練班，與劉德華為同期同學，不過梁家輝的星途未如劉德華般順利，由於他氣質過於文質彬彬，未迎合當時流行的大俠形象。加上在拍攝《千王群英會》扮演周潤發保鑣時，擅自戴帽及加插小動作，被劇組視為不守規矩，所以未讀滿一年就被訓練班趕出校。

有指梁家輝在拍攝《千王群英會》，扮演周潤發保鑣時，擅自戴帽及加插小動作，被劇組視為不守規矩，所以未讀滿一年就被訓練班趕出校。（網上圖片）

未完成訓練班課程，梁家輝曾自資創辦雜誌，但他對演藝的熱誠依然在，後來獲大導演李翰祥賞識，1983年到北京故宮實景拍攝《垂簾聽政》（1983）與《火燒圓明園》（1983），在那個人生路不熟的階段，意外地將那份徬徨注入角色，成功將咸豐皇帝的病態與淒涼演繹得淋漓盡致。更讓他在翌年舉行的《第三屆香港電影金像獎》中，以26歲之齡贏得影帝寶座，至今仍是最年輕影帝的保持者。

梁家輝於1983年，到北京故宮實景拍攝《垂簾聽政》與《火燒圓明園》。（影片截圖）

那個人生路不熟的階段，意外地將那份徬徨注入角色，成功將咸豐皇帝的病態與淒涼演繹得淋漓盡致。更以26歲之齡贏得影帝寶座，至今仍是最年輕影帝的保持者。（《垂簾聽政》影片截圖）

首封影帝反被封殺 銅鑼灣擺地攤捱過艱難歲月

摘下影帝，本以為一帆風順，但由於當年台灣為香港電影最大的市場，梁家輝因到過內地拍戲，台灣當局對相關藝人採取嚴格禁令，不准其參與的電影到台灣放映。其實梁家輝可選擇寫「悔過書」，以避過一劫，但他不肯就範，香港片商為保住台灣市場，紛紛棄用這位出爐影帝。

梁家輝與江嘉年一直恩愛如昔。（nikkiechleung@IG）

戀愛期間，因為梁家輝賺得不多，一次兩人難得到咖啡廳約會，結帳時梁家輝卻發現帳單意外便宜，店員告訴他「打折促銷」，原來是江嘉年擔心他經濟負擔重，又顧及他的面子，所以早和店家說好︰「梁家輝來的時候，費用一律對折，差額由她補上。」（網上圖片）

星途被封殺，梁家輝徹底失去作為演藝人的收入，為維持生計，他不惜放下影帝身段，到銅鑼灣告士打道一帶擺地攤做小販，售賣皮革、手鐲等飾物。梁家輝事後憶讀，當年有不少路人認出自己，並高呼︰「你咪就係個影帝？」當時梁家輝淡然回應︰「係啊，我係影帝，嚟支持下啦。」這段日子雖然艱苦，但正好磨練出梁家輝的鬥心，亦看透了圈中的人情冷暖。更重要是在這段日子，他遇到任製作人的江嘉年，在最潦倒時得到愛情的支援，助他撐過人生低谷，最後更於1987年結婚，育有兩女，恩愛至今。

獲周潤發引薦，梁家輝可參演林嶺東執導的《監獄風雲》，結果電影大收旺場，正式回歸影壇。(《監獄風雲》劇照）

獲周潤發引薦重回影壇 每個年代均有影帝代表作

而正正在婚後，人生就遇上一個最大的轉捩點，適逢台灣政府對港星政策開始放寬，加上當時拍畢《英雄本色》，聲名大噪的周潤發引薦，梁家輝得以可參演林嶺東執導的《監獄風雲》，結果電影大收旺場，正式回歸影壇。而隨後，更憑《92黑玫瑰對黑玫瑰》（1993）、《黑社會》（2006）及《寒戰》（2013），分別奪得金像影帝，亦是有史以來，在每個年代都獲封影帝的男演員。

梁家輝憑《黑社會》大D一角，贏得第三座影帝寶座。（《黑社會》影片截圖）