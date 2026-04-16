獨家｜歐鎮灝將參與《九龍城寨之終章》　角色對劇情發展具影響力

在香港票房破1億的電影《九龍城寨之圍城》，即將要開拍下集《終章》，早前傳出木村拓哉原定會加盟演出，但因為中日關係緊張需要告吹，而新加盟的陣容就傳出有吳彥祖。近日，《香港01》又收到消息，有另一位新晉演員將會加盟「城寨」，就是男子組合P1X3L的成員歐鎮灝（George），雖然未知擔任甚麼角色，但入得「城寨」的男士，唔打餐飽都好難走番出嚟。

一部以男性主導的電影，入得「城寨」的男士，唔打餐飽都好難走番出嚟。（《九龍城寨之圍城》海報）

在《不赦之罪》，歐鎮灝（George）飾演強姦少年犯釋囚陳梓樂，努力為自己過失贖罪，希望得到死者父母的原諒。（《不赦之罪》劇照）

George演關鍵角色 對劇情發展具影響力

George自參與《全民造星II》後入行，拍過兩部電影，分別是客串性質的《寄了一整個春天》，還有去年上映擔正的《不赦之罪》，飾演強姦少年犯釋囚陳梓樂，努力為自己過失贖罪，希望得到死者父母的原諒。雖然是首次做男主角，但演出大獲好評，原本是今屆香港電影金像獎最佳新演員的大熱，奈何電影《不赦之罪》被無故DQ，無緣入圍。

歐鎮灝原本是今屆香港電影金像獎最佳新演員的大熱，奈何電影《不赦之罪》被無故DQ，無緣入圍。 (ig圖片)

最近有網民在Threads分享之前George出席東京電影節的靚仔相，並寫下︰「當初Ｇeorge唔係入P1X3L，出路究竟係好咗定冇咁好？」結果獲本尊回應︰「冇P1X3L就冇我！」大獲網民欣賞。（資料圖片）

據知今次加盟「城寨」，不是客串或飾演一般閒角，而是有名有姓的角色，亦有一定戲份。知情人士更透露，其角色對劇情發展具影響力，與戲中不少演員均有對手戲。《香港01》就消息向電影公司無限動力查詢，問到George是否會參演《九龍城寨之中終章》？電影公司未有否認，但只回應︰「適時有待公布。」

《不赦之罪》是George歐鎮灝首部主演電影。（《不赦之罪》電影劇照）

將來仍有望入圍金像獎最佳新演員？

根據香港電影金像獎官方網頁資訊，最佳新演員的入圍資格，須於參選年度前未曾以主角或配角身份參演任何電影，其參選的電影可多於一部，唯均須屬本屆參選年度的香港電影。以George的情況，《不敖之罪》已明確是主演身份，似乎將來入圍無望。但網頁亦提及︰「如有任何爭議，將交由香港電影金像獎董事局作最後決定。」由於電影突然被DQ，在不戰而敗下其參選資格實在具爭議，將來能否憑《九龍城寨之終章》入圍新演員，都要代金像獎董事局商議。