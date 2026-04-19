金像獎2026｜廖子妤演腦麻致呼吸困難　出道大膽演出︰如跳進火海

《第四十四屆香港電影金像獎》最佳女主角，由廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》奪得，這亦是廖子妤首個金像獎影后寶座。馬來西亞出世的廖子妤，在當地修讀完廣播電視電影系文憑後，2012年便隻身來香港發展，起初當模特兒，後來有機會拍攝第一部電影《末日派對》（2013）已獲提名最佳新演員。到2022年更憑《梅艷芳》贏得第40屆香港電影金像獎最佳女配角。過程看似順風順水，但起步的艱難及困惑，只有當事人才百般滋味。



廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》奪得，這亦是廖子妤首個金像獎影后寶座。（葉志明 攝）

廖子妤在台上喜極而泣。（葉志明 攝）

鳴謝︰

場地︰香港麗晶酒店

化妝︰Melody Chiu

髮型︷zap tang

手錶︰Omega

服裝︰MAX&Co.

馬來西亞出世的廖子妤，2012年便隻身來香港發展，第一部電影《末日派對》（2013）已獲提名最佳新演員。（陳順禎 攝）

怕變成戲仿失意義 「要對得住受訪者的真誠付出」

對於電影《像我這樣的愛情》獲坊間一致好評，廖子妤固然開心，但最初演畢整部戲後，她仍是滿滿的懷疑，最大的困惑是拍出來效果似戲仿，從而對不起接受過自己做訪問的腦麻狷人。「我目標是用演技去回報她們的真誠付出。」

要演繹腦麻病人的肢體動靜，是高難度但仍有影像作參考，但要處理她們性興奮部分，就冇辦法憑空去想像，幸好最終有一位病人肯接受家訪，更無私地分享自己性興奮時的狀態。「從而我可以模擬其呼吸節奏、速度、力量，那位朋友更似小朋友般，笑住講自己怎樣去探索身體，怎樣會有性興奮，第一次交男友過程又是怎樣，不單令我演繹得更順利，我更借用她的樂觀性格去塑造阿妹這個角色。」

廖子妤在《像我這樣的愛情》中，飾演腦麻但對情愛及性慾有需求的少女。（《像我這樣的愛情》電影劇照）

廖子妤演腦麻的角色，長期處於繃緊狀態，令自己兒時一種疾病不停復發。「會突然不能說話，透不到氣，從而要輕輕地呼吸，太用力便會令心臟出現絞痛，必需要停下來。」（陳順禎 攝）

最難控制聲線 繃緊演出引發呼吸困難

要演「阿妹」這角色，由身體每寸肌肉，到每一下呼與吸都是集體的創作，一拼達到某一水平才算及格，Fish就覺得當中以聲線最難掌控。「因為未必每次都準確，特別是起初頭一兩幕，那種氣息未必拿捏得最好。雖然觀眾未必睇得出，導演亦收貨，但我是感受到，好想有機會再演一次。」

未夠好，是廖子妤對自己的要求，她的要求甚至高到令自己兒時一種疾病不停復發。「我由小學開始就有個毛狷，個症狀是會突然不能說話，透不到氣，從而要輕輕地呼吸，太用力便會令心臟出現絞痛，必需要停下來。以往是幾個月至一年才出現一次，但在我拍攝時，幾乎每日都發生，甚至一日幾次，歷時幾秒到1分鐘不等，不時要忍住痛楚呼吸。直至拍攝完畢，便再沒事。」雖無生命危險，但過程中Fish都近乎付出了生命去演繹。

首部電影已挑戰大尺度 「個Deal都幾清楚」

廖子妤在馬來西亞修讀電影相關課程，在學期間也有演出工作，她還記得第一、二部劇集演出都是演妓女角色，更因拍攝工作不時走堂，令有些科目不及格，但Fish對此絕不後悔︰「我覺得自己拍兩個星期劇集所學到的，比在課室學一個學期的更多，更具實戰。」

2012年Fish有機會來港當模特兒一年，而就在這年間她獲得一個電影試鏡機會，雖然當時仍未想到當演員這條路，但凡事認真對待的性格，為這次試鏡，在僅餘的零用錢中「斥資」買了合適的服飾，一張耀眼的紋身貼紙，還跟朋友學了一口半鹹淡的客家話，完完全全合乎角色所需，結果一擊即中，而該部電影就是《末日派對》。

憑著電影《末日派對》及《骨妹》分別入圍第33屆香港電影金像獎最佳新演員及第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名(Instagram@fish331)

廖子妤在電影處女作《末日派對》已有大膽演出。（電影截圖）

獲取錄當然高興，但隨之而來是劇情要求，有一幕裸露場面，你願意嗎？「我是好介意，非常介意，驚到失禁……哈，但這一幕是取決你可不可以演這個角色的重要因素，記得當時最後剩餘兩個女仔入圍，另一位就是被這個要求嚇退了，而我是應承。」答應了便要做，但廖子妤當時仍充滿掙扎︰「其實個Deal都幾清楚，掙扎不是做還是不做，我是一定會做的，問題是仍有千萬個不願，眼前就似有一個打開香港演藝之門的鎖匙，但它突然著火，你還伸手去打開嗎？而我最後都冒燒著隻手的風險，打開這道門。」

《末日派對》的大膽演出，在廖子妤眼中如一道猛火。「眼前就似有一個打開香港演藝之門的鎖匙，但它突然著火，你還伸手去打開嗎？」（陳順禎 攝）

演《同班同學》 更大尺度如衝入火場

演了《末日派對》，迴響不大，票房亦差，但就換來一個金像最佳新演員的提名。一切都突如其來自己也未及反應，這個提名在一聲「哦」之下完結。手燒過一次，傷了看似沒回報，卻引發了連鎖效應。當時彭浩翔要執導一部全新人演出的作品《同班同學》，重點是三位女主角都要全裸演出，甚至有大尺度情節。機會在前，要伸手再燒一次嗎？

廖子妤︰「這次不止是燒隻手，是整間屋都著火，你要衝入去嗎？但我選擇衝……我從來都冇後悔，我覺得當下自己的發展似被困住，需要一個理由畀自己去行前一大步，我想被人看見，被人見到我的決心。」最後演了，電影上映了，但票房同樣太好了。自己不惜一切的付出似乎不被欣賞。「是有少少不開心，當年處理方法是不當它是一回事，選擇掩飾，但最後這壓力導致脫髮、失眠。」廖子妤甚至替另外兩位女主角不值。「郭奕芯與麥芷誼都付出好多，肉體上、演技上都做到足，展現最大的誠意，兩位比我更冇包袱去演，但就未有獲得新演員提名，我們的努力似付諸流水。」

《同班同學》三位主角，廖子妤、郭奕芯與麥芷誼。（《同班同學》劇照）

廖子妤覺得自己不惜一切的付出，似乎不被欣賞。「是有少少不開心，當年處理方法是不當它是一回事，選擇掩飾，但最後這壓力導致脫髮、失眠。」（《同班同學》劇照）

《骨妹》獲提名爆喊 累積的辛酸終得回報

一切都似乎按著軌跡暗暗在發生，當自己以為兩次的徹底付出都沒回報，是時候收拾心情時，《骨妹》徐欣羨因為她在《同班同學》的演出找上門。然後這部更令廖子妤獲提名金像獎最佳女配角，余香凝亦獲提名新演員。第一次的提名沒太大感覺，但當經歷了跌跌撞撞，全數碰灰的日子，這個提名是一個救贖，當日得知入圍後，廖子妤泣不成聲，情緒崩潰。

第一次的新演員提名，對廖子妤沒太大感覺，但當經歷了跌跌撞撞，全數碰灰的日子，第二次提名就成了一個救贖。（陳順禎 攝）

廖子妤︰「當時的確是有得救的感覺，自己就似快跌落山，但有人伸手捉住我，令我可以繼續行下去。做演員就似在大海中，要不停踩水，好努力才可以抬起頭，好容易會見不到你，而這個提名就似是個浮台，終於讓你可以休息一下，看看四周風景，但你不可永遠留在浮台，要再落海繼續尋找更大的世界。」那次提名雖落敗，但為香港影壇救回一位好演員，最後在2022年憑《梅艷芳》獲得最佳女配角，算是一個私人浮台吧，好讓自己隨時上水落水，繼續游出自己的天地。

當日廖子妤得悉憑《骨妹》獲提名，喊得泣不成聲，更要余香凝從旁抱緊安慰。（影片截圖）