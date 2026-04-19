金像獎2026｜影后衛詩雅攞埋女配　不介意《再見UFO》執二攤

《第四十四屆香港電影金像獎》4月19日於香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，當中有三位影后級人馬，包括去年憑《破．地獄》首封影后衛詩雅，以及前輩惠英紅、鮑起靜，與滕麗名及鄧濤齊齊角逐，上月衛詩雅已先拔頭籌，於「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」上，憑《再見UFO》的梁穎恩一角獲頒「最佳女配角」獎，今次再下一城，兩年間包攬金像女主、女配，足見其實力。

衛詩雅繼上年封影后，今年再奪最佳女配角。（葉志明 攝）

衛詩雅上台前跟丈夫相擁。（葉志明 攝）

女配角獎由「阿哥」朱栢康頒發。（葉志明 攝）

《第四十四屆香港電影金像獎》4月19日於香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，當中有三位影后級人馬，包括去年憑《破．地獄》首封影后衛詩雅。（大會提供）

衛詩雅憑《再見UFO》提名金像獎最佳女配角。（大會提供）

上月衛詩雅已先拔頭籌，於「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」上，憑《再見UFO》的梁穎恩一角獲頒「最佳女配角」獎。

《再見UFO》7年前低潮期拍攝 不介意執阿嬌二攤

《再見UFO》是7年前的作品，她飾演徐天佑的中學同學及對方多年後重遇的暗戀對象，亦是富豪的情婦，因此角色需要較風情萬種、散發女人味，她亦為此狂煲亦舒小說做準備，並且刻意留指甲。這套戲另外三位主角是Shine的徐天佑、黃又南；Twins的蔡卓妍（阿Sa），而其角色原本由Twins的鍾欣潼（阿嬌）飾演，因製作團隊希望以Twins和Shine重聚作為賣點之一，不過當時阿嬌因為結婚而辭演。

衛詩雅早前在《一圈圈 星光背後》訪問中直言不介意「執二攤」：「監製早前喺謝票講我先至知，好鍾意呢個角色，絕對唔介意！拍呢部戲最難忘係嗰段時間我已經好多年無戲拍。」正因為接《再見UFO》時因冇戲開，正值不斷懷疑自己的低潮期，所以今次入圍感覺與去年完全不同：「好似係對七年前嘅自己一個認可同鼓勵，我想飛返去七年前話畀自己聽：『你唔使驚，會OK嘅。』」

她飾演徐天佑的中學同學及多年後重遇的暗戀對象，亦是富豪的情婦，因此角色需要較風情萬種、散發女人味，她亦為此狂煲亦舒小說做準備，並且刻意留指甲。（IG@ciaoufomovie）

《再見UFO》是8年前的作品，當時衛詩雅已多年冇戲拍，處於自我懷疑的低潮。（資料圖片/梁碧玲攝）

這套戲另外三位主角是Shine的徐天佑、黃又南；Twins的蔡卓妍（阿Sa），而其角色原本由Twins的鍾欣潼（阿嬌）飾演，因製作團隊希望以Twins和Shine重聚作為賣點之一。（資料圖片/梁碧玲攝）

不過衛詩雅在《一圈圈 星光背後》訪問中直言不介意「執二攤」：「監製早前喺謝票講我先至知，好鍾意呢個角色，絕對唔介意！拍呢部戲最難忘係嗰段時間我已經好多年無戲拍。」（劇照）

去年愛情事業兩得意 成七料影后、嫁醫生老公

近年衛詩雅事業愛情兩得意，去年除奪得金像影后外，一口氣橫掃各大頒獎禮，成為「七料影后」，當中包括第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」、第61屆亞太影展「最佳女主角」、第五屆新時代國際電影節金揚花獎「最佳女主角」、第16屆澳門國際電影節「最佳女主角」、2024年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」、第43屆香港電影金像獎「最佳女主角」、第19屆芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」等；而愛情上，她亦於去年與醫生老公周祉安拉埋天窗， 對方從追求階段至婚後都對她呵護備至，甚至有時衛詩雅因為要入戲影響了情緒，對方亦關懷體諒。

衛詩雅入行17年，去年憑電影《破·地獄》事業攀上高峰獲封影后。（IG圖片）

衛詩雅去年2月更榮升人妻。（IG圖片）

曾為事業忽略老公 生日被求婚反怪對方影響進入角色

衛詩雅直言老公在她40歲生日時求婚，但她當初是有點生氣：「最初只係話食飯，原來叫晒我家人同我最重要嘅朋友，好Surprise咁跪喺度求婚，嗰一刻我反應有啲懵懂，仲有啲忟憎！因為我當時預備緊《破·地獄》，情緒完全專注晒落去！你明知我日日練揮劍，日日背對白，會諗：『你知唔知咁會影響我角色情緒？』係好唔好彩，返到屋企都有少少嘈交，佢係好唔開心。」衛詩雅坦言愧對老公，經過這次才慢慢反思：「以前我擺事業太前，我要喺度同佢講聲對唔住，令佢有一個唔好回憶。」問到衛詩雅今天老公與事業的排序，她說：「係並列，以前係你行開啲先，愛情一定排最後，家人同事業一定行先。」不過，雖然衛詩雅已是影后，但她上月在導演會獲獎時，就突然公開自己的電話號碼「搲撈」，透露暫時未有新戲開，指希望有更多導演、監製找自己，若有好劇本，絕對不介意減片酬。

近年衛詩雅事業愛情兩得意，去年除了榮升影后外，亦與醫生老公周祉安拉埋天窗， 對方從追求階段至婚後都對她呵護備至，甚至有時衛詩雅因為要入戲影響了情緒，對方亦關懷體諒。

雖然衛詩雅已是影后，但她上月在導演會獲獎時，就突然公開自己的電話號碼「搲撈」，透露暫時未有新戲開，指希望有更多導演、監製找自己，若有好劇本，絕對不介意減片酬。（資料圖片）

從愛情小品到《失眠》驚嚇突破 終憑《不日成婚》首提名影后

衛詩雅2008年正式入行，早在回溯衛詩雅出道18年前的素人歲月，她曾任職鑽石銷售員，亦是圈中著名的「牌王」，擁有六大專業資歷，包括車牌、船牌、救生員牌、導遊牌、潛水牌及鑽石鑑定證書，生活閱歷豐富之餘，對人生規劃與理財有一套，懂得未雨綢繆。加入娛樂圈成為演員後，衛詩雅早期以愛情片及小品為主，例如：《四葉草之盛裝舞步愛作戰》、《很想和你在一起》、《前度》、《囡囡》；直至她在《失眠》飾演慰安婦，被幾十人輪姦，並且一人分飾兩角，有極之突破的演出，得到2018年第24屆香港電影評論學會大獎的「最佳女演員」提名，但卻無緣角逐金像影后，令外界大跌眼鏡；而後來《不日成婚》系列的「可怡」，則成為她入行以來最入屋的角色，更首度為她帶來金像影后提名。

衛詩雅2008年正式入行，早期作品為青春偶像劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》。

她在《失眠》飾演慰安婦，被幾十人輪姦，並且一人分飾兩角，有極之突破的演出，得到2018年第24屆香港電影評論學會大獎的「最佳女演員」提名。（劇照）

《不日成婚》系列的「可怡」，則成為她入行以來最入屋的角色，更首度為她帶來金像影后提名。（劇照）

個人頻道近27萬訂閱 獲獎後仍勤力出「掃街」片

衛詩雅除了專注銀幕演出，她亦於2018年在Youtube開設個人頻道，亦以歷久不衰的覓食題材為主打，八年來製作共210條影片，累積近近27萬名訂閱數！衛詩雅透過拍攝短片，向粉絲發放最新動向、藝人合作外，更成功拉近與粉絲的距離，猶其在成功上車、開箱自己自置物業的短片中，除了累積近百萬觀看次數，更令粉絲對衛詩雅的精打細算感到驚喜。而即使衛詩雅奪得影后大獎後，她亦沒有荒廢YouTube，日前才去到華富邨拍掃街片，順道宣傳《再見UFO》。

衛詩雅自2018年開設個人頻道至今，一直有做歷久不衰的覓食專題短片。（衛詩雅Youtube影片截圖）

衛詩雅成功上車做業主，更新自驗樓開箱物業的影片系列，最高一條有近百萬觀看人次！（衛詩雅Youtube影片截圖）