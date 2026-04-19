金像獎2026｜終身成就獎朱家欣　電影世家出身帶領港片電腦特技

《第四十四屆香港電影金像獎》今晚(2026年4月19日)舉行，而早前已公布的兩大致敬獎項，分別是終身成就獎由朱家欣先生奪得，而專業精神獎就頒予姚敏琦女士。

朱家欣在發哥及劉偉強手中拿過獎項。（葉志明 攝）

終身成就獎由朱家欣先生奪得。（金像獎場刊）

朱家欣先生出身電影世家，自小在在從事製片及發行工作的父親朱旭華薰陶下，見證上一代電影人對創作不惜工本、嚴謹認真，從而立志投身影業。預科畢業後，他遠赴意大利攻讀電影，向歐洲大師取經，回港後憑敏銳觸覺留意到荷里活積極發展電腦特效，於是在八十年代中大膽投入資金及技術創立先濤數碼，建立本地電腦特效團隊，專注為廣告及電影提供特效製作。團隊1995年先以嘉禾出品《人間有情》小試牛刀，利用電腦合成讓演員走入昔日香港街頭，與林黛、周璇等銀幕偶像「同場」。幾年後再以《風雲：雄霸天下》震撼觀眾視覺，聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等經典場面，令此片不但於淡市中橫掃票房，更被視為香港電影電腦特效的重要分水嶺，正式開啟港產片數碼特效的新時代。

《風雲：雄霸天下》震撼觀眾視覺，聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等經典場面，令此片不但於淡市中橫掃票房。（金像獎場刊）

《風雲：雄霸天下》震撼觀眾視覺，聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等經典場面，令此片不但於淡市中橫掃票房。（《風雲雄霸天下》劇照）

《風雲》的成功，令先濤數碼迅速躍升為亞洲首屈一指的數碼視覺特技公司，相繼參與《中華英雄》、《少林足球》、《見鬼》、《功夫》等作品，為各類片種注入嶄新視覺效果，多次贏得香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳視覺效果」殊榮，令「香港製造」的電影特效備受國際注目。其後，朱先生帶領團隊進軍遊戲及合拍片領域，包括開發《射鵰英雄傳》電子遊戲，以及把《寶葫蘆的秘密》拍成特技兒童片，吸引迪士尼投資並最終被全面收購，印證他把先濤發展為「華人夢工場」的願景。多年來，他既不斷引入新科技，又積極培育動畫師、視效師及導演等新一代，對本地數碼娛樂科技貢獻良多。朱先生作為香港電影由光學年代邁向數碼年代的關鍵人物之一，先後獲頒香港特區政府銅紫荊星章，並入選美國《商業周刊》「亞洲之星」，今屆再獲香港電影金像獎頒授「終身成就獎」，可謂實至名歸。